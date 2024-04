Tiger Woods firma su peor ronda en el Masters con 82 golpes

Tiger Woods se derrumbó el sábado en el Masters de Augusta al firmar una tarjeta de 82 golpes, diez sobre par, con su peor actuación en el escenario de algunas de las mayores gestas de su carrera.

El astro estadounidense, de 48 años, había logrado el viernes superar el corte por 24º edición consecutiva, un nuevo récord de este emblemático torneo.

Woods, que compite con graves limitaciones físicas por sus numerosas operaciones de pierna y espalda, encaraba con ambición el fin de semana decisivo reiterando que su objetivo era pugnar por su sexta chaqueta verde, con la que igualaría el récord de Jack Nicklaus.

Pero un día después de la hazaña, su sueño se tornó pesadilla en la tercera ronda en el Augusta National Golf Club (estado de Georgia).

Woods cometió un total de ocho bogeys y otros dos doble bogeys consecutivos que, junto a dos birdies, derivaron en una tarjeta de 82 golpes (+10), la peor de las 99 rondas que ha jugado en su carrera en el Masters.

También es apenas la tercera vez que el mejor golfista del siglo termina con al menos 80 golpes en un torneo grande.

Hasta el sábado, ese registro se limitaba a los 81 golpes de la tercera ronda del Abierto Británico de 2002 y los 80 de la primera vuelta del Abierto de Estados Unidos de 2015.

"No le estaba pegando muy bien ni embocando bien", explicó Woods. "No tuve una muy buena sesión de calentamiento y seguí así todo el día. Simplemente golpeé la bola en todos los lugares en los que sé que no debería golpearla".

"También fallé muchos putts. Putts fáciles y factibles. Fallé muchos", lamentó.

Terminado el calvario, Woods recibió una enorme ovación en el hoyo 18 de parte de los aficionados de Augusta, que se pusieron en pie para reconocer al golfista que maravilló durante años en este campo.

En Augusta, Tiger conquistó el primero de sus 15 títulos de Grand Slam en 1997 y el último en 2019, cuando culminó una de las mayores resurrecciones del deporte estadounidense al sobreponerse a múltiples cirugías de espalda.

En 2023, Woods se retiró por primera vez del Másters antes de la última ronda debido al dolor en la pierna derecha que le producen las secuelas del grave accidente automovilístico sufrido en 2021. Desde ese abandono no había vuelto a competir en un 'Major'.

Con un acumulado de 227 golpes (+11), Woods se situaba en el puesto 52 de la tabla.

Al frente de la clasificación estaba el estadounidense Collin Morikawa, con 6 bajo par después de 14 hoyos, seguido a un golpe de distancia por su compatriota Scottie Scheffler, el número uno del ránking mundial.