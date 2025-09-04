"Tenemos que apuntar fijo a 2030", dice el DT Córdova tras derrota de Chile ante Brasil

El seleccionador de la eliminada Chile, Nicolás Córdova, lamentó este jueves la derrota 3-0 ante Brasil en la penúltima jornada de la clasificatoria sudamericana del Mundial de 2026 y subrayó que "hay mucho trabajo" pendiente de cara a la Copa del Mundo de 2030.

Córdova, que dirige a La Roja Sub-20, ocupa el cargo de director técnico interino en la absoluta, tras la salida del argentino Ricardo Gareca.

"Tenemos que apuntar fijo al 2030", dijo el entrenador en conferencia de prensa en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

"Esté yo o no esté, vamos a seguir con el trabajo en las categorías juveniles, porque es lo que hay que hacer", manifestó.

En su llamado para el cierre de la eliminatoria, Córdova pasó la página de la Generación Dorada de Chile que ganó dos veces la Copa América (2015 y 2016) al no convocar a viejas figuras como Arturo Vidal o Alexis Sánchez.

"No podemos esperar que salgan jugadores de manera espontánea. Hay que construir jugadores (...). Hay que ponerse de acuerdo y trabajar", lanzó.