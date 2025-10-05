Deportes

Taekwondo panameño brilla en México con seis medallas

Redacción Web
05 de octubre de 2025

La delegación panameña de taekwondo regresó del Internacional Taekwondo Poomsae y Kyorugi en México, con seis medallas: tres de plata y tres de bronce. El equipo juvenil, conformado por seis atletas de cinturón negro, se consolidó como la Selección Nacional de Combate Juvenil 2025 y se prepara para competencias como los Juegos Jedecac y los Juegos Suramericanos Juveniles.

Bajo la dirección del entrenador Alfredo Martín Peterson, destacaron los resultados de Javier Deserega y Sebastián Lasso con plata en sus categorías, así como los bronces de Natalia Pérez, Linda Morris y Amira Gira. Megan Pitty obtuvo plata en la modalidad de poomsae.

El presidente de la Federación de Taekwondo de Panamá, Boris Álvarez, celebró los logros y aseguró que estos jóvenes talentos representan la base del taekwondo panameño para los próximos ciclos deportivos y los objetivos olímpicos.

