Swiatek y Badosa aceleran y se meten en octavos en Miami

La número dos del tenis mundial, la polaca Iga Siatek se impusoa la belga Elise Mertens para avanzar a octavos de final del WTA 1000 de Miami, instancia a la que este domingo también clasificó la española Paula Badosa.

Swiatek, de 23 años, venció a Mertens por 7-6 (2) y 6-1 y se convirtió en la primera jugadora en alcanzar los octavos de final en 25 torneos WTA 1000 de manera consecutiva.

"Estoy contenta de mantener la concentración", dijo Swiatek. "Mi servicio no estaba trabajando perfectamente pero mantuve la calma y pude sacar adelante el partido", agregó.

La cinco veces ganadora de Grand Slam se encuentra en busca de su primer título de la temporada luego de llegar a semifinales en Australia, Catar e Indian Wells.

"Me encanta jugar aquí", agregó Swiatek. "Extrañé jugar aquí en el 2023, quiero disfrutar cada día, quiero seguir trabajando para llegar lo más lejos posible, el partido de hoy fue bueno y estoy encantada de poder seguir adelante".

- Badosa gana con dolor de espalda -

En octavos de final, Swiatek enfrentará a la experimentada Elina Svitolina (22) quien después de su triunfo 6-2, 3-6 y 6-2 de este domingo ante Karolina Muchova (14) entrará en el Top 20 en la nueva actualización del ranking de WTA.

Otra triunfadora de este domingo es la española Paula Badosa (11) que se impuso por 6-3 y 7-6(3) sobre Clara Tauson (23,) en una hora y 41 minutos.

"Ha sido un partido duro, me lo esperaba", dijo Badosa. "Ella viene jugando muy bien y haciendo un buen año, sabía que tenía que ser agresiva sacando muy bien y es lo que he hecho".

Badosa, de 27 años, alcanza los octavos de final en el WTA 1000 de Miami por primera vez desde el 2022.

Desde el inicio del segundo set, Badosa acusó problemas físicos y recibió atención médica en un par de ocasiones.

"Hice un mal gesto y me volvió a doler la espalda", comentó Badosa. "En todo el partido no me he recuperado, me estaba doliendo, la cosa positiva es que tengo unas horas de recuperación y voy a intentar hacer lo máximo posible para llegar bien pero si me sorprendió un poco".

Su próxima rival saldrá del duelo entre la estadounidense Madison Keys (5) y la filipina Alexandra Eala (140).

- Dimitrov gana maratón ante Khachanov -

En otro resultado, Grigor Dimitrov (15) se impuso 6-7 (3), 6-4 y 7-5 sobre Karen Khachanov (23) en un largo encuentro de dos horas y 36 minutos de duración.

Dimitrov, de 33 años y finalista del Abierto de Miami en el 2024, se convierte con el triunfo de hoy en el cuarto jugador activo con por lo menos 100 triunfos en cancha dura de un Masters 1000.

En la siguiente ronda, Dimitrov espera por el ganador del duelo entre Brandon Nakashima (32) y David Goffin (55) en un sector del cuadro que se abrió ante la temprana eliminación de Carlos Alcaraz.

-- Resultados del domingo en el Abierto de Miami:

- Mujeres

Tercera Ronda

Marta Kostyuk (UKR/N.23) derrotó a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-1

Paula Badosa (ESP/N.10) a Clara Tauson (DEN/N.20) 6-3, 7-6 (7/3)

Elina Svitolina (UKR/N.22) a Karolína Muchová (CZE/N.15) 6-2, 3-6, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.2) a Elise Mertens (BEL/N.27) 7-6 (7/2), 6-1

- Hombres

Tercera Ronda

Grigor Dimitrov (BUL/N.14) derrotó a Karen Khachanov (RUS/N.22) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5