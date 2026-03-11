Swiatek vuela ante Muchova rumbo a cuartos de Indian Wells

La polaca Iga Swiatek arrolló este miércoles a la checa Karolina Muchova y se metió en los cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells por quinto año consecutivo.

Swiatek, segunda del ránking mundial, se deshizo de Muchova (13º) por 6-2 y 6-0 en el duelo que abrió la jornada en la pista central.

La doble campeona de Indian Wells (2022 y 2024) ejecutó toda una lección de tenis frente a la talentosa Muchova, despojándola de toda la confianza que traía de su triunfo de febrero en el WTA 1000 en Doha.

El juego vertiginoso de Swiatek no dio tregua a la checa, a la que no permitió una sola oportunidad de break en los apenas 77 minutos que duró el partido.

Derritiéndose bajo el potente sol californiano, Muchova no logró defender su servicio en ninguno de sus tres turnos al saque en el segundo set.

La polaca ya la había vencido en cuatro de sus cinco duelos anteriores, incluido uno el año pasado en Indian Wells en la que también cedió sólo dos juegos.

"Me sentí muy bien, sentí que cada vez jugaba mejor y mejor. Simplemente genial", dijo Swiatek tras su victoria.

Su rival en cuartos salía del duelo del miércoles entre otra tenista checa, Katerina Siniaková, y la ucraniana Elina Svitolina.

La ex número uno mundial, de 24 años, persigue un tercer título de Indian Wells que la auparía a lo más alto del palmarés de este prestigioso torneo.