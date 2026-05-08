Swiatek sufre para avanzar en Roma, Jódar sigue creciendo

La tenista polaca Iga Swiatek necesitó tres sets para imponerse en el torneo de Roma, que ha ganado en tres ocasiones, mientras que el joven español Rafa Jódar sigue impresionando y se clasificó para tercera ronda.

Swiatek, N.3 del ranking y ganadora de seis Grand Slams (entre ellos cuatro Roland Garros), sufrió mucho para imponerse a la estadounidense Caty McNally (N.63) por 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3.

"Ha sido un partido muy duro, Caty jugó realmente bien", admitió Swiatek, que busca en Roma su primer título en tierra en casi dos años, desde su último Roland Garros en 2024.

La filipina Alexandra Eala también superó la segunda ronda tras imponerse a la china Wang Xinyu.

en el cuadro femenino, el joven español Rafael Jódar, que ya es el número 34 de la ATP en su primera temporada como profesional, se clasificó para tercera ronda tras imponerse al portugués Nuno Borges (N.52) por 7-6 (7/4) y 6-4.

La sorpresa fue la eliminación del australiano Alex de Miñaur (N.8), que perdió en tres sets frente al local Mattero Arnaldi (N.108), por 4-6, 7-6 (7/5)y 6-4.