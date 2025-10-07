Deportes

Swiatek domina a Bouzkova en su entrada en liza en WTA 1000 de Wuhan

La tenista polaca Iga Swiatek golpea una pelota durante su partido de segunda ronda del torneo WTA 1000 de Wuhan contra la checa Marie Bouzkova, el 7 de octubre de 2025 Adek BERRY
AFP
07 de octubre de 2025

La tenista polaca Iga Swiatek (número 2 del mundo) pasó por encima de la checa Marie Bouzkova (N.41) 6-1, 6-1 este martes, en su entrada en liza en segunda ronda del WTA 1000 de Wuhan, en China.

En una hora y diecinueve minutos Swiatek, segunda cabeza de serie en este torneo sobre pista dura, avanzó a tercera ronda, y se enfrentará a la vencedora del duelo entre la suiza Belinda Bencic (N.15) y la belga Elise Mertens (N.21).

-- Resultados de la jornada en el torneo WTA 1000 de Wuhan:

. Individual femenino - Primera ronda:

Rebecca Sramková (SVK) derrotó a Anna Kalinskaya (RUS) 6-2, 3-6, 6-3

Sofia Kenin (USA) a Anastasia Zakharova (RUS) 3-6, 7-6 (7/5), 6-3

Liudmila Samsonova (RUS/N.16) a Emiliana Arango (COL) 6-1, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.11) a Leylah Fernandez (CAN) 4-6, 7-5, 6-3

Linda Nosková (CZE) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 4-6, 7-6 (7/2)

Jaqueline Cristian (RUM) a McCartney Kessler (USA) 6-7 (6/8), 6-0, 6-3

Ann Li (USA) a Emma Raducanu (GBR) 6-1, 4-1 y abandono

Magdalena Frech (POL) a Veronika Kudermetova (RUS) 6-3, 2-6, 6-3

Karolína Muchová (CZE/N.12) a Marta Kostyuk (UKR) 2-6, 6-2, 6-4

Zhang Shuai (CHN) a Emma Navarro (USA/N.14) 6-2, 2-6, 6-3

Sorana Cirstea (RUM) a Jelena Ostapenko (LAT) 6-0, 2-1 y abandono

Belinda Bencic (SUI/N.13) a Donna Vekic (CRO) 6-2, 6-2

. Individual femenino - Segunda ronda:

Iga Swiatek (POL/N.2) derrotó a Marie Bouzková (CZE) 6-1, 6-1

