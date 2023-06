Swiatek, doble rosco con sabor a Rafa hacia octavos de Roland Garros

Con Rafael Nadal soplando las 37 velas convaleciente de una operación, su gran admiradora Iga Swiatek, número uno mundial y defensora del título, le rindió homenaje con un doble rosco en la Philippe Chatrier, este sábado en la tercera ronda de Roland Garros.

Se había convertido en un rito. Cada 3 de junio la organización del grande francés ofrecía al ganador de los 14 títulos una tarta. Ausente, esta vez la felicitación le llegó con un vídeo en redes en el que se repasaban las fotos coleccionadas desde 2005, año de su debut triunfal.

"Muchas gracias, les echo mucho de menos", respondió el español, recién operado de su lesión en el psoas izquierdo y que ahora necesitará cinco meses de recuperación.

- Rybakina se retira, Sorribes pasa -

Su doctor, Ángel Ruiz Cotorro, apareció por Roland Garros para comentar cómo se encuentra: "No está contento, debe asimilar la situación y luego para arriba. Mañana empezará la recuperación".

En la pista fue Swiatek, que el año pasado formó 'pareja' campeona con Rafa, la que protagonizó la actuación más contundente del día. Endosó un doble rosco a la china Wang Xinyu (80ª) en 51 minutos.

"Estuve muy sólida, no es fácil mantener la disciplina y la concentración. Estuve atenta a todo y estoy muy contenta con mi rendimiento", dijo Swiatek. Su rival solo consiguió 17 puntos en todo el partido.

El camino hacia la final de la polaca, que jugará en octavos ante la ucraniana Lesia Tsurenko (66ª), se despejó con la repentina retirada de la kazaja Elena Rybakina (4ª) debido a un virus.

La española Sara Sorribes (132ª), que debía enfrentarla, se quedó "en shock" al enterarse de que no iba a saltar a la pista.

"He empezado a llorar, y cuando he acabado de llorar ya he dicho 'no me lo creo, no me lo creo'", dijo.

Sorribes se enfrentará a Beatriz Haddad Maia (14ª), primera brasileña en alcanzar los octavos de Roland Garros desde 1979, tras remontar ante la rusa Ekaterina Alexandrova (23ª), ganando por 5-7, 6-4, 7-5.

Además, en el duelo 'adolescente' de este sábado, la rusa Mirra Andreeva (143ª), que acaba de cumplir 16 años y que no había cedido un set en París contando la clasificación y el cuadro principal, perdió ante la estadounidense Coco Gauff (6ª), de 19 y finalista saliente.

De su parte, la tunecina Ons Jabeur, doble finalista de Grand Slam la temporada pasada, accedió a octavos tras remontar en tres sets a la serbia Olga Danilovic.

- Cuatro sudamericanos en octavos -

En categoría masculina avanzaron dos candidatos a llegar lejos. El finalista saliente Casper Ruud (4º) tuvo que remontar un set ante el chino Zhizhen Zhang (71º) y Holger Rune (6º), fresco tras no jugar la ronda anterior por la baja de Gael Monfils, zanjó por la vía rápida ante el argentino Genaro Olivieri (227º).

Sus compatriotas Francisco Cerúndolo (23º) y Tomás Martín Etcheverry (46º) sí avanzaron por primera vez a octavos con victorias de mucho prestigio ante Taylor Fritz (8º) y Borna Coric (16º).

En una excelente edición para el tenis sudamericano, les acompañaran en octavos el chileno Nicolás Jarry (35º), que batió al estadounidense Marco Giron (75º), y el peruano Juan Pablo Varillas (94º), que logró su pase el viernes y que desafiará a Novak Djokovic.

El próximo rival de Jarry será Ruud, al que ganó recientemente en los cuartos del Torneo de Ginebra, un trofeo que terminó levantando.

No pudo continuar su particular fiesta el brasileño Thiago Seyboth (172º), héroe de la primera ronda al apear al número dos mundial Daniil Medvedev, que cayó ante el japonés Yoshihito Nishioka (33º) desplomándose físicamente en un último set en el que no logró ningún juego.

También pasó ronda el alemán Alexander Zverev, protagonista de la última edición por la aparatosa lesión de tobillo en semifinales ante Nadal, que superó al estadounidense Frances Tiafoe tras ceder el primer set.