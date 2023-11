Sudamericanos en Europa: Rodrygo lidera triunfo del Real Madrid y Garnacho hace obra de arte

El atacante brasileño Rodrygo Goes fue la gran figura en la victoria del Real Madrid ante el Cádiz (3-0) al marcar un doblete y registrar una asistencia.

Con el triunfo, Real Madrid logró colocarse momentáneamente en la cima de la tabla en la Liga con un punto de ventaja sobre el Girona.

En Inglaterra, el volante argentino de 19 años Alejandro Garnacho encaminó el triunfo del Manchester United ante el Everton (3-0) con un golazo de chilena.

El futbolista 'albiceleste' fue titular por tercera ocasión consecutiva y se mantuvo 72 minutos en la cancha.

- Segundo doblete seguido -

Real Madrid cerró la jornada dominical en la cima de la tabla de la Liga española tras imponerse al Cádiz (3-0) a domicilio.

El brasileño Rodrygo Goes fue la gran figura del encuentro al convertir un doblete y dar una asistencia.

Rodrygo, que salió de inicio debido a la baja de última hora del español Brahim Díaz, lideró al ataque 'merengue' ocupando la posición de centro delantero.

El brasileño abrió la lata antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora (14) tras una buena jugada individual que culminó con un potente disparo a la escuadra luego de quitarse a varios defensores del camino.

Pasada la hora de juego (64), Rodrygo aumentó la cuenta con un remate de primeras a un servicio al área del croata Luka Modric.

El brasileño completó su buena actuación con un pase al área para que el inglés Jude Bellingham pusiera el 3-0 definitivo (74) en el marcador.

El futbolista de 22 años explicó que se enteró de su titularidad "20 minutos antes" de que arrancara el encuentro.

"Pensaba que iba a descansar hoy. No estaba muy bien, tenía un poco de problema en la rodilla y me dolía el diente también. Me tocó jugar y qué bueno que salió todo bien", agregó.

Rodrygo, que venía de convertir su primer doblete en la temporada ante Valencia (5-1) suma siete goles y cinco asistencias en 18 partidos disputados hasta el momento.

También fue titular el uruguayo Federico Valverde, quien completó 87 minutos en el terreno de juego antes de ser sustituido por el argentino Nicolás Paz.

Por parte del Cádiz fueron titulares el brasileño Lucas Pires y el arquero argentino Conan Ledesma, mientras el venezolano Darwin Machhís y los uruguayos Brian Ocampo y Maximiliano Gómez entraron de cambio en la segunda mitad.

- Garnacho luce en triunfo del Manchester United -

El volante argentino Alejandro Garnacho acaparó los reflectores en la Premier League al marcar un espectacular gol para encaminar el triunfo del Manchester United ante el Everton (3-0).

Garnacho, que fue titular por tercera ocasión consecutiva, abrió el marcador (3) con una vistosa 'chilena' a un envío de Diogo Dalot desde un costado del área.

"No podía creer que había logrado marcar (de 'chilena'), honestamente. No vi cómo anoté, sólo escuché la reacción del público. Ha sido uno de los mejores goles que he marcado y estoy muy contento", comentó Garnacho a la televisión británica tras el encuentro.

Por su parte, el entrenador Erik ten Hag, quien presenció el partido desde la grada debido a una sanción, destacó "la gran calidad" de la definición de Garnacho.

"(Garnacho) puede hacer eso, lo sabíamos. Puede anotar goles fantásticos y este fue uno de ellos", añadió.

El volante, que suma dos goles en la presente temporada, llegó a seis dianas en 52 partidos disputados con el primer equipo del Manchester United.

Garnacho completó 72 minutos en el terreno de juego antes de ser sustituido por el volante uruguayo Facundo Pellistri.

Con el triunfo, Manchester United llegó a 24 unidades, colocándose en la sexta posición de la tabla, a tan sólo cuatro puntos de la zona de Champions League.