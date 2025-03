Subir o bajar de categoría, una lucha existencial en el pelotón ciclista

La lucha por la permanencia en el World Tour, la primera división del ciclismo, es uno de los focos de interés de la temporada de 2025, la última de un ciclo de tres años. Para algunos equipos es una cuestión de vida o muerte, como para el Astana, que está en plena remontada.

Cada tres años, la clasificación UCI determina las categorías para el siguiente ciclo, que dura también tres años. Las 18 formaciones mejor clasificadas forman parte del World Tour y las otras descienden o siguen en el escalón inferior, el Pro Tour.

El veredicto del ciclo actual llegará al término de esta temporada, por lo que los nervios están ya disparados.

La cuestión tiene una importancia enorme ya que estar en la categoría de la élite garantiza visibilidad a largo plazo para los patrocinadores y supone invitaciones automáticas para las 36 pruebas World Tour, que incluyen las tres grandes rondas por etapas (Francia, Italia y España), las principales clásicas y otras citas emblemáticas como la París-Niza, cuya nueva edición arranca el domingo.

En la segunda categoría, los equipos deben figurar entre los dos primeros para ir a las grandes carreras. Las pocas invitaciones restantes (entre dos y cinco) son decididas por los organizadores, que son muy sensibles a la presencia en sus filas de corredores estrella.

Los equipos suizos Tudor y Q36.5, de segunda división, lo tienen claro y decidieron fichar como 'cebo' al francés Julian Alaphilippe y al británico Tom Pidcock, lo que eleva mucho sus opciones de ser invitados a las principales carreras.

- "No tenemos opción" -

"Si perdemos nuestra licencia World Tour, el patrocinador puede cambiar de aires. En algunos casos, el equipo cierra, directamente. Eso pone en peligro el trabajo de mucha gente", resume a la AFP Benjamin Thomas, cuyo equipo Cofidis está en una posición precaria.

Al principio del año, dos formaciones de segunda división, Lotto e Israel PT, ya habían casi asegurado su ascenso al World Tour, antes incluso de la tercera temporada del ciclo.

Los equipos franceses Arkea-B&B Hotels y sobre todo el kazajo XDS Astana estaban en peligro de descenso, mientras que el francés Cofidis y el neerlandés Picnic también sentían sobre sus cabezas la espada de Damocles.

En el arranque de la temporada, el Astana está protagonizando una remontada espectacular, con tres victorias, y figura esta semana en segunda posición por detrás del UAE en la clasificación de 2025, lo que da esperanzas de lograr la permanencia.

"No tenemos opción, debemos seguir en el World Tour para continuar existiendo", explicaba el mánager del Astana, Alexandre Vinokourov, al diario L'Équipe a finales de enero.

"Hemos fichado a corredores que pueden darnos puntos, como Wout Poels, Diego Ulissi, Fausto Masnada, Clement Champoussion o Sergio Higuita... Hemos trabajado mucho decidiendo cuáles son las carreras más rentables mediante un programa informático, en función de la competencia y de las probabilidades de ganar o no puntos UCI. Elegimos así no ir a la Vuelta al Algarve porque con Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y el equipo UAE no teníamos muchas opciones", señaló.

- Con la calculadora -

Para saber cómo sumar más puntos, varios equipos han recurrido a los mismos métodos: una política de fichajes orientada a ese objetivo, como ha hecho Cofidis con Dylan Teuns o Álex Aranburu, y programas informáticos para optimizar el calendario.

Las carreras de un día dan generalmente más puntos que las rondas por etapas y a veces a los equipos les interesa más situar a varios corredores en el 'Top 10' que conseguir que uno de ellos sea el vencedor, algo que genera regularmente críticas. Por ejemplo la del mánager del EF Education, Jonathan Vaughters, que cree que circunstancias así desnaturalizan la esencia del ciclismo.

"Nunca ha sido la filosofía del equipo correr por los puntos UCI, preferimos pensar en ganar", dijo a la AFP el corredor francés Warren Barguil, del equipo Picnic. "Luego, si en junio estamos en zona de descenso, intentaremos sumar el máximo posible", apuntó.

En 2022, en la clausura del anterior ciclo, varios equipos añadieron a su programa pequeñas carreras en el final de temporada para tratar de sumar puntos como fuera.