Spurs, Thunder, Sixers y Bulls resisten como únicos invictos en la NBA

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones, los San Antonio Spurs, los Philadelphia 76ers y los Chicago Bulls se mantienen imbatidos en este arranque de temporada de la NBA con sólidos triunfos este lunes.

Estas son las principales escenas de una apretada jornada con 11 partidos en la liga de básquet norteamericana:

- Wemby sigue encendido -

Después de varios años de frustraciones, los Spurs lucen como posibles contendientes en la Conferencia Oeste con un inmaculado balance de 4-0 impulsado por la eclosión de Victor Wembanyama.

El unicornio francés, elegido mejor jugador de la semana en el Oeste, lideró el triunfo este lunes por 121-103 ante los Toronto Raptors.

Wembanyama sumó 24 puntos, su menor cantidad hasta ahora en un partido de la nueva temporada, 15 rebotes, 4 asistencias y 1 tapón en la segunda noche consecutiva de acción de los Spurs.

El pívot alargó su racha de 89 partidos consecutivos con al menos un tapón, aún lejos del récord del legendario centro de los Knicks Patrick Ewing (145).

Wemby volvió a protagonizar jugadas espectaculares, como una bandeja tras un salto de 360 grados, que hasta ahora parecían imposibles para un jugador de su altura (2,24 m).

El base Stephon Castle, mejor novato de la pasada temporada, aportó 22 puntos para San Antonio, que se confió después de tener una ventaja de 22 puntos y necesitó que Wembanyama sellara el triunfo con varias canastas seguidas.

- Sixers, invictos sin Embiid -

Los Philadelphia 76ers son otro de los invitados inesperados en lo alto de la clasificación, al llegar a tres triunfos con la victoria 136-124 ante los Orlando Magic.

Antes de arrancar la campaña las perspectivas eran sombrías para los Sixers, debido a los problemas físicos de sus líderes, Joel Embiid y Paul George, quien no tiene fecha de regreso de su lesión de rodilla.

Embiid jugó a medio gas en las dos primeras victorias frente a Boston y Charlotte y este lunes fue reservado por precaución ante sus problemas de rodilla.

Los Sixers tampoco necesitaron del astro camerunés gracias a la nueva y prometedora pareja que forman Tyrese Maxey y el novato VJ Edgecome, una de las apariciones más excitantes de la campaña.

Maxey, tercera espada del equipo, llegó a 43 puntos y 8 asistencias y se mantiene como uno de los máximos anotadores de la temporada.

De su lado, Edgecome, el mejor novato de la primera semana, aportó 26 puntos y 7 asistencias. El alero Kelly Oubre Jr. sumó 25 puntos para que entre los tres se encargaran del 70% de anotación de los locales.

En Dallas, los Thunder sumaron su cuarto triunfo al batir 101-94 a los Mavericks con 23 puntos Shai Gilgeous-Alexander.

Los Chicago Bulls llegaron a tres victorias el lunes, al vencer 128-123 a los Atlanta Hawks con 21 puntos desde el banco de Ayo Dosunmu.