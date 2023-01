"Soy un ciclista que sigue disponible": Quintana descarta un retiro inminente

El ciclista colombiano Nairo Quintana -aún sin equipo para esta temporada- desmintió este miércoles las versiones de prensa sobre su inminente retiro, ante la negativa de varios equipos de élite para ficharlo luego de su descalificación del Tour de Francia de 2022 por dar positivo en una sustancia prohibida.

"Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera (...) Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo", dijo Quintana a la prensa en Bogotá, leyendo un comunicado escrito de su "puño y letra".

A punto de cumplir 33 años, el llamado 'Cóndor de Los Andes' sufrió un frenazo en su carrera en agosto cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del último Tour de Francia (en el que acabó sexto) y le impuso una multa equivalente a unos 5.120 dólares por el uso de tramadol en dos etapas de la carrera.

El analgésico está prohibido por la UCI desde 2019 y a finales del año pasado la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió también vedarlo en todas las competencias a partir de 2024.

Quintana, que niega haber usado tramadol, apeló sin éxito la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), luego de salir del equipo francés Arkéa Samsic, que integraba desde 2020.

El escarabajo colombiano desde entonces busca una nueva escuadra en medio de un veto tácito en Europa liderado por el Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC), una organización integrada por equipos de élite y atletas que luchan contra el dopaje.

"No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales", lanzó Roger Legeay, presidente del MPCC en una entrevista reciente con el diario colombiano El Tiempo.

- Veto tácito -

Aunque el castigo de la UCI no inhabilita a Quintana, el único equipo que se ha mostrado interesado en ficharlo, el italiano Corratec- de segunda categoría-, explicó que su reciente adhesión al MPCC hizo " muy difícil" la contratación del colombiano.

"Es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", continuó Quintana, quien aún podría fichar por un puñado de equipos de élite que no pertenecen al MPCC.

Interrogado por periodistas sobre el veto, Quintana anticipó un viaje a Europa para intentar "solucionar este bache" y negociar una eventual contratación.

"El año pasado en casi todas las carreras estuve dentro de los primeros diez", recordó Quintana.

También agradeció las ofertas de varias formaciones locales, pero insistió en que su prioridad es competir "en las grandes carreras del mundo".

Su compatriota Miguel Ángel López ficho por el Team Medellín de Colombia a comienzos de año, luego de salir del kazajo Astana a finales de 2022 por un "vínculo probable" con el médico español Marcos Maynar, relacionado con una red de dopaje.

Apodado 'Nairoman' por sus hazañas en la alta montaña, Quintana fue el primer latinoamericano en ganar el Giro de Italia, en 2014, y dos años después se coronó en la Vuelta a España. También alcanzó tres podios en el Tour de Francia (segundo en 2013 y 2015 y tercero en 2016) y suma más de 50 victorias profesionales entre etapas y clasificaciones generales.