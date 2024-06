"Son un gran equipo, hay que aprender de ellos", dice Doncic tras caer ante Boston

Tras la derrota de sus Dallas Mavericks en las Finales de la NBA, Luka Doncic felicitó el lunes a los Boston Celtics y dijo que son el espejo en el que deben mirarse para salir victoriosos en la próxima ocasión.

Pregunta: ¿Obviamente, ha sido una dura derrota, pero hicieron una gran temporada. ¿Qué pasa ahora por su cabeza?

Respuesta: "Nada. Triste por haber perdido pero nada específico".

P: ¿Ahora que la serie terminó puede decir con cuánto dolor ha jugado?

R: "No importa si me dolía o cuánto. Estuve ahí fuera, intenté jugar, pero no hice suficiente".

P: Tras su primera aparición en las Finales, ¿qué opina del estado de la franquicia y de las oportunidades de futuro para este grupo?

R: "Me siento genial. Hemos hecho grandes movimientos. Llevamos juntos cinco meses y estoy orgulloso de todos los chicos que pisaron la pista, de todos los entrenadores, de toda la gente que hay detrás. Obviamente, no ganamos las Finales, pero hicimos una gran temporada y estoy orgulloso de cada uno de ellos".

P: ¿Con qué se queda de todo esto para ayudar a su equipo a volver aquí el año que viene y ganar?

R: "Ahora mismo, la verdad es que no lo sé. No estoy pensando en eso. Pero son un gran equipo, tienen grandes jugadores. Llevan mucho tiempo juntos y han tenido que pasar por todo, así que tenemos que fijarnos en ellos, ver cómo juegan, su madurez. Podemos aprender de eso".