Son Heung-min desembarca en Los Ángeles en uno de los grandes fichajes de la MLS

En una de las operaciones de mayor impacto de la MLS en los últimos años, Los Angeles FC anunció este miércoles la contratación del astro surcoreano Son Heung-min, procedente del Tottenham Hotspur.

Son, de 33 años, se comprometió con la franquicia angelina hasta el final de la temporada 2027 de la liga norteamericana (MLS), con opciones para prolongar el contrato hasta 2029, de acuerdo con un comunicado.

Los Angeles FC (LAFC) no dio a conocer el monto económico que pagará por el excapitán del Tottenham, pero podría alcanzar una cifra récord en la MLS.

De acuerdo con medios de prensa estadounidenses, el traspaso se situaría en alrededor de 26 millones de dólares, superando el anterior récord de 22 millones que el Atlanta United pagó por el atacante marfileño Emmanuel Latte Lath a principio de este año.

"Estoy increíblemente orgulloso de unirme a LAFC, un club con grandes ambiciones en una de las ciudades deportivas más icónicas del mundo", dijo Son en el texto. "Los Ángeles tiene una rica historia de campeones, y estoy aquí para ayudar a escribir el próximo capítulo".

"Sonny es un ícono global y uno de los jugadores más dinámicos y consumados en el fútbol mundial", dijo de su lado John Thorrington, copresidente y gerente General de LAFC. "Estamos orgullosos de que haya elegido Los Ángeles para el próximo capítulo de su extraordinaria carrera".

La operación se concretó un día después del aterrizaje en Los Ángeles de Son, quien acudió la noche del martes al estadio del LAFC para presenciar la victoria 2-1 frente al mexicano Tigres en la Leagues Cup.

El equipo angelino convocó una conferencia de prensa para la tarde del miércoles en la que se espera que presente al astro surcoreano.

- Nuevo ícono de MLS -

Autor de 173 goles en sus 454 partidos con los Spurs, Son se convertirá en una de las figuras de mayor renombre de la MLS, cuya atracción absoluta sigue siendo el astro argentino Lionel Messi.

La liga norteamericana también recibió en julio al argentino Rodrigo De Paul, que se sumó al Inter Miami de Messi, y este miércoles el Vancouver Whitecaps anunció el fichaje del veterano mediapunta alemán Thomas Müller.

El esfuerzo económico del LAFC para reclutar a Son ratifica su ambición de mantenerse como un referente de la MLS, tras conquistar su primer título en 2022 y llegar a la final un año después.

La joven franquicia angelina, que tiene entre sus accionistas a la leyenda del básquet Earvin 'Magic' Johnson y al actor Will Ferrell, tuvo en los últimos años en sus filas a figuras como el mexicano Carlos Vela, el galés Gareth Bale y el italiano Giorgio Chiellini.

Su última gran apuesta, sin embargo, resultó fallida.

El delantero Olivier Giroud, campeón mundial con Francia en 2018, se marchó en julio al Lille tras un año en el que ni siquiera se ganó la titularidad en el once de California.

El también francés Hugo Lloris sí está afianzado en el arco de LAFC y ayudará a una rápida adaptación de Son, con quien jugó ocho temporadas en el Tottenham y fue finalista de la Liga de Campeones de Europa de 2019.

El extremo asiático, tres veces mundialista, compartirá ofensiva con el gabonés Denis Bouanga en un LAFC que trata de pasar página a su decepcionante actuación en el reciente Mundial de Clubes, donde fue eliminado en primera ronda.

En la MLS ostenta la sexta posición de la Conferencia Oeste tras 22 jornadas disputadas.

- Impacto comercial -

Además del refuerzo deportivo, la llegada de Son también puede suponer un enorme impulso comercial para el equipo californiano.

Los Ángeles, la segunda urbe más poblada de Estados Unidos, es hogar de la mayor comunidad surcoreana fuera de ese país, que supera las 300.000 personas según el Pew Research Center.

El martes, un grupo de emocionados hinchas ya se congregó en el aeropuerto angelino para recibir a su ídolo.

"Son es inmensamente importante para mí. Yo me despertaba a las cinco o seis de la mañana para verlo jugar en Inglaterra", dijo a la AFP Jun Kwon, un seguidor de 19 años.

"Él va a cambiar las cosas aquí. Mi padre y yo, que no teníamos ningún interés por la MLS, ya estamos conquistados", aseguró el aficionado, que vestía una playera dorada y negra del LAFC comprada y estampada esa misma mañana con el nombre del futbolista.

Uno de los mejores jugadores de la historia del Tottenham, Son cierra una década en Londres culminada con la conquista en mayo de su ansiado primer título con los Spurs, la Europa League, al vencer en la final al Manchester United.

El punta, que heredó el brazalete de capitán en 2023, tras la salida al Bayern de Múnich del delantero inglés Harry Kane, venía perdiendo protagonismo en los Spurs desde la pasada campaña, llegando incluso a comenzar partidos como suplente.