Sinner y Alcaraz, los reyes de una nueva era del tenis

Con su triunfo en el Abierto de Estados Unidos, el italiano Jannik Sinner terminó de repartirse los cuatro trofeos de Grand Slam del año con el español Carlos Alcaraz, los dos líderes indiscutibles de la nueva generación del tenis.

Por primera vez desde 2002, ningún título grande ha acabado en las manos del llamado 'Big 3' que conformaron Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, quienes dominaron con puño de hierro el deporte de la raqueta en este siglo.

Con Federer retirado y Nadal ausente, Djokovic era el último gigante en pie en el US Open, pero el australiano Alexei Popyrin le mostró la puerta de salida en la tercera ronda y acabó el curso sin Grand Slams por primera vez desde 2017.

Alcaraz, que encadenó triunfos en Roland Garros y Wimbledon, también fue sorprendentemente eliminado en su segundo partido, abriendo las puertas de par en par para la segunda victoria grande de Sinner tras la del Abierto de Australia en enero.

"Es algo nuevo, pero también es agradable de ver", consideró Sinner. "Creo que es bueno para el deporte tener nuevos campeones".

El italiano, número uno mundial, derrotó en la final al estadounidense Taylor Fritz, debutante en esas alturas, por 6-3, 6-4 y 7-5.

Desde el argentino Guillermo Vilas en 1977, ningún jugador ganaba sus dos primeros títulos de Grand Slam en una misma campaña.

El italiano, de 23 años, tiene aún por delante en esa carrera a Alcaraz, que a los 21 ya luce cuatro 'Majors' en su vitrina, en un inicio más fulgurante que los del 'Big 3.

Djokovic no se estrenó hasta el US Open de 2011, cuando tenía 24 años. Nadal tenía 22 años cuando ganó su cuarto Grand Slam en Roland Garros de 2008, mientras que Federer tenía 23 cuando llegó a esa cosecha en el US Open de 2004.

Alcaraz y Sinner, buenos amigos fuera de la pista, han dejado muy atrás a la anterior generación, la del alemán Alexander Zverev o el griego Stefanos Tsisipas, rendidos a un paso del trofeo.

Sólo el ruso Daniil Medvedev, de 28 años, posee también un Grand Slam (US Open de 2021) antes de llegar a la treintena.

En la clasificación de la ATP, el triunfo en Nueva York consolidó a Sinner en la primera posición mientras que Alcaraz y Djokovic se vieron adelantados por Zverev, nuevo número dos.

- Lejos del 'Big 3' -

Por muy fulgurantes que son sus carreras, Alcaraz y Sinner tienen un enorme camino por delante para llegar a las cumbres del 'Big 3'.

Djokovic, de 37 años, posee 24 coronas de Grand Slam, más que ningún tenista masculino. Con una más igualaría el récord absoluto de Margaret Court.

El ya retirado Roger Federer tenía 36 años y cinco meses cuando conquistó su vigésimo y último Grand Slam en el Abierto de Australia de 2018.

Nadal, de 38 años, se encuentra cerca de la retirada lastrado por sus lesiones con 22 coronas.

Fritz, la víctima de Sinner en la final del US Open, apuntó que estos eventos están más abiertos que nunca sin la presencia de los tres titanes.

"No creo que tengas que jugar de una forma increíble para llegar lejos en los torneos y competir", dijo el estadounidense tras jugar su primera final de Grand Slam a los 26 años.

"Puedes encontrarte en cuartos de final si simplemente juegas un tenis sólido, aunque sigo pensando que para vencer a los mejores tienes que aportar tu mejor juego", matizó.

Se espera que tanto Djokovic como Nadal vuelvan a la acción en los próximos días. Djokovic disputará la Copa Davis con Serbia en Belgrado, mientras que Nadal, que no juega desde los Juegos Olímpicos, participará en la Laver Cup de Berlín a partir del 20 de septiembre.

Es probable que ambos se enfrenten a preguntas sobre sus planes de futuro en un deporte que dominaron durante la mayor parte de dos décadas pero cuyo tiempo parece ir llegando a su fin.