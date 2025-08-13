Sinner supera unos octavos de final pasados por agua en Cincinnati

En un partido parado casi tres horas por la lluvia, el italiano Jannik Sinner se deshizo este miércoles del francés Adrian Mannarino y se plantó en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

El número uno mundial batió al veterano Mannarino (89) por 6-4 y 7-6 (7/4) y sigue firme en la defensa del título de Cincinnati (Ohio).

El canadiense Felix Auger-Aliassime o el francés Benjamin Bonzi será el rival de Sinner en los cuartos de final, a los que también buscaba acceder este miércoles su gran rival, Carlos Alcaraz, que se medía al italiano Luca Nardi.

Frente a Mannarino, de 37 años, Sinner desplegó el catálogo de armas con el que acumula 24 partidos ganados seguidos en torneos de pista rápida, con un balance de cinco títulos y un subcampeonato.

El transalpino, que cumplirá 24 años el sábado, explotó su superioridad física y deleitó al público estadounidense con acciones como un golpe por debajo de las piernas o un monumental revés ganador desde la esquina de la pista.

Sinner dominaba por 6-4 y 1-2 cuando irrumpió la lluvia, que también el martes ya provocó la suspensión de varios partidos nocturnos.

A la vuelta de la pausa, Mannarino, cuyo tenis heterodoxo genera problemas en muchos rivales, encontró un resquicio para quebrar por primera vez a Sinner y forzar el 'tie-break' en el segundo set.

El número uno mundial no permitió sorpresas en el desempate y, con su duodécimo 'ace' del partido, cantó victoria tras casi dos horas de juego.