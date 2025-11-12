Sinner, primer clasificado a semifinales de Masters ATP

El N.2 del mundo, Jannik Sinner, es el primer clasificado a semifinales del Masters ATP luego de su victoria ante el alemán Alexander Zverev (3º), este miércoles en Turín.

Sinner, vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año, se impuso 6-4, 6-3 después de 1 hora y 37 minutos de juego ante Zverev, al que batió por cuarta vez esta temporada en otros tantos enfrentamientos.

El italiano no pasó ningún apuro en su segundo partido de las ATP Finals de 2025 y encadenó su 28ª victoria consecutiva sobre superficie dura "indoor", su terreno de juego preferido.