Sinner noquea a Tien y se adjudica el torneo de Pekín

El italiano Jannik Sinner despachó este miércoles en dos sets (6-2, 6-2) al estadounidense Learner Tien en la final del torneo ATP 500 de Pekín, y se adjudicó el 21er título de su carrera.

Sinner, número dos del mundo, se impuso por segunda vez en este torneo en China, que ya ganó en 2023 frente a Daniil Medvedev.

Sinner quebró el saque de su rival en el primer set, con lo que arrancó fuerte frente a Tien, que a sus 19 años disputaba su primera final en el circuito ATP.

Tien, número 52 mundial, tuvo una oportunidad de quiebre en el segundo juego del segundo set, pero Sinner retomó el control para terminar el partido con 10 puntos de saque.

El triunfo de Sinner en Pekín supone su tercer título de la temporada, después de sus victorias en el Abierto de Australia y en Wimbledon.

Sinner podría tener la oportunidad de volver al primer lugar del ranking masculino antes del fin de la temporada, luego de que el español Carlos Alcaraz renunciara a disputar el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias físicas.

El español le arrebató a Sinner el sitial de privilegio cuando lo derrotó en la final del US Open.

Sinner, de 24 años, será el primer sembrado en el torneo de Shanghái, que comenzó esta semana.

Alcaraz, ganador el año pasado en Pekín, no disputó este año el torneo y el martes ganó en Tokio el ATP 500.