Sinner intocable, Keys sorprendente, Djokovic vulnerable: balance del Abierto de Australia

De la invencibilidad de Jannik Sinner a los límites Iga Swiatek, pasando por la consagración tardía de Madison Keys y las dudas respecto a los récords por batir de Novak Djokovic: estas son las principales conclusiones que deja el último Abierto de Australia.

. Sinner intratable, Zverev impotente

Ganador en tres sets y sin conceder una sola bola de break en la final contra Alexander Zverev (2º), el N.1 del mundo Jannik Sinner levantó un tercer título consecutivo del Grand Slam en superficie dura (Abierto de Australia 2024 y 2025, US Open 2024).

Ni el caso de dopaje en el que se vio envuelto en marzo de 2024 ni los efectos del calor durante su duelo de octavos contra Holger Rune (12º) frenaron al italiano de 23 años en Melbourne.

Con su dominación en superficie dura confirmada, Sinner se centrará en adelante en "invertir mucha energía" para progresar sobre tierra batida y sobre hierba, después de haber alcanzado las semifinales en Wimbledon (2023) y en Roland Garros (2024).

Zverev, por su parte, sufrió el domingo una tercera derrota en otras tantas finales de Grand Slam.

"Hago todo lo que puedo, trabajo más duro de lo que lo he hecho nunca... pero perdí en tres sets", se resignó el alemán de 27 años, que no desea terminar su carrera "como el mejor jugador (...) que nunca ganó un Grand Slam".

. Djokovic bajo el peso de los años

Nuevo entrenador, misma sed de victoria: con su técnico y antiguo rival Andy Murray, el serbio Novak Djokovic (6º) llegó a Melbourne con el firme objetivo de conquistar un 25º título -récord- en Grand Slam.

La victoria del campeón serbio de 37 años en cuartos de final contra Carlos Alcaraz (3º) demostró que aún es capaz de batir a los mejores, al mismo tiempo que puso de manifiesto el inexorable paso del tiempo, ya que 'Djoker' se lesionó en el muslo izquierdo, un "desgarro muscular", según explicaría el propio jugador.

Obligado a abandonar después de haber perdido el primer set contra Zverev en semifinales, el antiguo N.1 del mundo ya tuvo que ser declarado baja antes de su duelo de cuartos en Roland Garros en 2024, por una lesión en la rodilla derecha que le llevó a ser operado del menisco.

Desde su regreso a las pistas, alcanzó la final de Wimbledon y conquistó el oro olímpico. En 2021 y 2023 había logrado llevarse el Grand Slam australiano a pesar de sus problemas físicos en los abdominales y en los isquiotibiales.

. El éxito tardío de Keys

Tras los vaticinios que la señalaban como futura estrella con apenas 14 años, Madison Keys ha tenido que esperar a la madurez de sus 29 años para conquistar al fin un título del Grand Slam. Decimocuarta del mundo antes del torneo (7ª desde este lunes), la estadounidense sorprendió a la bielorrusa Aryna Sabalenka, N.1 del mundo, que aspiraba a un tercer título consecutivo en Melbourne.

"Tuve que pasar por momentos muy difíciles que me forzaron a trabajar bajo la presión que me imponía a mí misma. Desde que era muy joven sentía que si nunca ganara un Grand Slam, no respondería a lo que la gente esperaba de mí. Era una losa muy pesada", explicó Keys, que había perdido cuatro de sus cinco duelos precedentes con Sabalenka.

Cerca de cumplir los 30 años, ¿la antigua niña prodigio podrá confirmarse en el nivel más alto? Su entrenador y marido Bjorn Fratangelo considera que "aún no ha alcanzado todo su potencial".

. Australia se resiste a Swiatek

Con un dominio aplastante al inicio del torneo (sólo 14 juegos cedidos a sus rivales en sus cinco primeros partidos), la N.2 del mundo Iga Swiatek vivió una nueva decepción en Melbourne al verse superada en semifinales por Keys.

Al igual que en 2022, la cinco veces ganadora de Grand Slam volvió a estrellarse en semifinales de uno de los dos 'Grandes' que se le resisten (el otro es Wimbledon).

La polaca de 23 años deja al menos Melbourne con la tranquilidad de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no recurrirá la suspensión de un mes (ya cumplida) que le fue infligida después de su control positivo por trimetazidina.