Sinner debuta en el Masters 1000 de Shanghái con un cómodo triunfo

El tenista italiano Jannik Sinner, N.2 del ranking, comenzó su defensa del titulo en el Masters 1000 de Shanghái con un cómodo triunfo por un doble 6-3 ante el alemán Daniel Altmaier (N.49), este sábado en la ciudad china.Muy sólido con su servcio, Sinner salvó las dos pelotas de break que tuvo en contra en todo el partido y rompió en tres ocasiones el servicio de su rival para llevarse la victoria en una hora y 38 minutos de partido.Es la sexta victoria consecutiva del italiano desde que comenzó su gira asiática, que comenzó con una victoria en el ATP 500 de Pekín.En segunda ronda, Sinner se enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).En el resto de la jornada, Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev y Alejandro Davidovich cumplieron los pronósticos y avanzaron a la siguiente ronda.De entre los cabezas de serie, quedaron eliminados los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov, el checo Jakub Mensik y los estadounidenses Brandon Nakashima y Alex Michelsen.-- Resultados de la jornada del torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.. Individual masculino - 2ª ronda:Learner Tien (USA) derrotó a Corentin Moutet (FRA/N.33) 4-6, 6-4, 6-4Cameron Norrie (GBR/N.30) a Arthur Cazaux (FRA) 6-3, 0-6, 7-6 (7/5)Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.18) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-4Daniil Medvedev (RUS/N.16) a Dalibor Svrcina (CZE) 6-1, 6-1Shang Juncheng (CHN) a Karen Khachanov (RUS/N.9) 7-6 (7/3), 6-3Nuno Borges (POR) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-6 (9/7), 6-4Kamil Majchrzak (POL) a Brandon Nakashima (USA/N.29) 6-4, 6-0Alex De Miñaur (AUS/N.7) a Camilo Ugo (ARG) 6-4, 6-2Alexander Zverev (GER/N.3) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 6-4Arthur Rinderknech (FRA) a Alex Michelsen (USA/N.28) 6-3, 6-4Denis Shapovalov (CAN/N.23) a Christopher O'Connell (AUS) 6-3, 6-2Jirí Lehecka (CZE/N.15) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 7-5Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3Jesper de Jong (NED) a Jakub Mensík (CZE/N.17) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4Luciano Darderi (ITA/N.26) a Bu Yunchaokete (CHN) 6-4, 6-4Lorenzo Musetti (ITA/N.8) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-0Yoshihito Nishioka (JPN) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 2-6, 6-1, 6-4Jannik Sinner (ITA/N.2) a Daniel Altmaier (GER) 6-3, 6-3