Sinner debuta en el Masters 1000 de Shanghái con un cómodo triunfo

El tenista italiano Jannik Sinner, N.2 del ranking, comenzó su defensa del titulo en el Masters 1000 de Shanghái con un cómodo triunfo por un doble 6-3 ante el alemán Daniel Altmaier (N.49), este sábado en la ciudad china.

Muy sólido con su servcio, Sinner salvó las dos pelotas de break que tuvo en contra en todo el partido y rompió en tres ocasiones el servicio de su rival para llevarse la victoria en una hora y 38 minutos de partido.

Es la sexta victoria consecutiva del italiano desde que comenzó su gira asiática, que comenzó con una victoria en el ATP 500 de Pekín.

En segunda ronda, Sinner se enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).

En el resto de la jornada, Alexander Zverev, Alex de Miñaur, Lorenzo Musetti, Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev y Alejandro Davidovich cumplieron los pronósticos y avanzaron a la siguiente ronda.

De entre los cabezas de serie, quedaron eliminados los rusos Andrey Rublev y Karen Khachanov, el checo Jakub Mensik y los estadounidenses Brandon Nakashima y Alex Michelsen.

-- Resultados de la jornada del torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái.

. Individual masculino - 2ª ronda:

Learner Tien (USA) derrotó a Corentin Moutet (FRA/N.33) 4-6, 6-4, 6-4

Cameron Norrie (GBR/N.30) a Arthur Cazaux (FRA) 6-3, 0-6, 7-6 (7/5)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.18) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-4, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.16) a Dalibor Svrcina (CZE) 6-1, 6-1

Shang Juncheng (CHN) a Karen Khachanov (RUS/N.9) 7-6 (7/3), 6-3

Nuno Borges (POR) a Aleksandar Vukic (AUS) 7-6 (9/7), 6-4

Kamil Majchrzak (POL) a Brandon Nakashima (USA/N.29) 6-4, 6-0

Alex De Miñaur (AUS/N.7) a Camilo Ugo (ARG) 6-4, 6-2

Alexander Zverev (GER/N.3) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) a Alex Michelsen (USA/N.28) 6-3, 6-4

Denis Shapovalov (CAN/N.23) a Christopher O'Connell (AUS) 6-3, 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N.15) a Quentin Halys (FRA) 6-4, 7-5

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.12) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-3, 6-3

Jesper de Jong (NED) a Jakub Mensík (CZE/N.17) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4

Luciano Darderi (ITA/N.26) a Bu Yunchaokete (CHN) 6-4, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.8) a Francisco Comesaña (ARG) 6-4, 6-0

Yoshihito Nishioka (JPN) a Andrey Rublev (RUS/N.13) 2-6, 6-1, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.2) a Daniel Altmaier (GER) 6-3, 6-3