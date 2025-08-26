Sinner arranca fuerte la pugna por el US Open y el número uno mundial

El italiano Jannik Sinner avasalló este martes al checo Vit Kopriva en la primera parada de su defensa del título del Abierto de Estados Unidos y del liderato de la ATP.

Sinner, número uno mundial, despachó a Kopriva (89) por 6-1, 6-1 y 6-2 después de una hora y 38 minutos de un concienzudo trabajo de demolición en la pista central.

El actual campeón, que no cedió un solo break, lució recuperado de la enfermedad que lo forzó a abandonar la final del Masters 1000 de Cincinnati frente a Carlos Alcaraz.

Tras una semana de recuperación en Nueva York, Sinner aseguró que vuelve a estar al máximo de capacidad física.

"Sí, me siento en buena forma físicamente", afirmó ante la prensa. "Han sido unos buenos días de práctica, especialmente los últimos".

"Estoy muy feliz de estar sano nuevamente (...) Vamos a ver lo que viene", agregó Sinner, a quien le espera una prueba mucho más exigente.

Su rival en la segunda ronda será el australiano Alexei Popyrin, 36 de la ATP, quien ya sabe lo que es dar el campanazo en el US Open al eliminar el año pasado a Novak Djokovic en la tercera fase.

Sinner, de 24 años, no sólo aspira a ser el primer campeón del US Open en revalidar título desde los cinco que encadenó Roger Federer (de 2004 a 2008).

En riesgo está también su primer lugar en la clasificación mundial, que este mismo martes hubiera entregado a Alcaraz en caso de derrota.

Para conservar el número uno necesita pasar de la tercera ronda y mejorar el resultado final del español en el US Open, último torneo del Grand Slam del año.

A Sinner también se le demandó su opinión sobre el nuevo corte de pelo al estilo militar de Alcaraz, gran tema de conversación en Flushing Meadows en las últimas horas.

"Honestamente, creo que todo le queda bien", respondió.

"El pelo crece muy rápido y en dos días todo estará alineado pero incluso así ve bien", agregó el tenista pelirrojo, que no se imagina imitando el estilo de su rival y amigo.