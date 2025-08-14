Sinner abrasa a Auger-Aliassime en ruta a semifinales de Cincinnati

El italiano Jannik Sinner es el primero en desembarcar en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati al vencer este jueves por primera vez en su carrera al canadiense Felix Auger-Aliassime.

El número uno mundial superó a Auger-Aliassime (28) por 6-0 y 6-2 tras 71 minutos de juego en una calurosa tarde en esta ciudad del estado de Ohio.

Sinner continuará su defensa del título frente al ganador del otro cruce de cuartos del jueves entre el danés Holger y el francés Térence Atmane, gran sorpresa de un torneo que arrancó desde el número 136 de la ATP.

Con un único bajón al inicio del segundo set, Sinner mandó con su potente servicio hasta completar otra demoledora actuación en una superficie en la que se muestra intratable en el último año.

El transalpino, que el sábado cumplirá 24 años, es el quinto jugador que encadena 25 victorias seguidas en pistas rápidas en este siglo, después de los gigantes Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Este jueves, en un arranque frenético de partido, no permitió que Auger-Aliassime llegara a soñar con un triunfo como los dos que le asestó en 2022.

El canadiense, de 25 años, era entonces una de las figuras emergentes en el circuito y llegó a ostentar el sexto lugar del ránking mundial.

En Cincinnati se estaba beneficiando de un cuadro amable hasta que se encontró del otro lado de la red con Sinner, que en apenas 20 minutos estaba 5-0 arriba tras ceder únicamente seis puntos.

Auger-Aliassime le facilitó después el trabajo con dos doble faltas seguidas que cerraron una manga en la que no logró conectar un solo golpe ganador.

Tras la pausa, el canadiense encontró su primera pelota de quiebre y la aprovechó ante un Sinner que generó algo de inquietud al llevarse la mano al pie izquierdo tras el último servicio.

El italiano, que se vio 2-0 en contra, recuperó su ritmo y encadenó seis juegos consecutivos para ocupar su lugar en las semifinales, a las que su gran rival, Carlos Alcaraz, tratará de meterse el viernes.