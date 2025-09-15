Sin torneos esta semana, la clasificación ATP no sufre variaciones

Sin torneos ATP la pasada semana, por la disputa de la Copa Davis, la clasificación mundial no sufre ninguna variación, al menos en los primeros puestos, y el español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1.

Por lo tanto, Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev siguen en el podio de la ATP.

El primer cambio aparece en la posición 49, con el alemán Daniel Altmeier ganando una posición y quedando a solo dos puestos de su mejor clasificación.

El circuito masculino de tenis vuelve a la compatición a partir del miércoles con el inicio de la gira asiática de la mano de los torneos de Chengdu y Hangzhou.

-- Clasificación ATP a 8 de septiembre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780

3. Alexander Zverev (GER) 5.930

4. Novak Djokovic (SRB) 4.830

5. Taylor Fritz (USA) 4.675

6. Ben Shelton (USA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280

11. Holger Rune (DEN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755

14. Andrey Rublev (RUS) 2.610

15. Tommy Paul (USA) 2.510

16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415

17. Jakub Mensik (CZE) 2.380

18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370

19. Alexander Bublik (KAZ) 2.245

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135

...

37. Jaume Munar (ESP) 1.253

41. Sebastián Báez (ARG) 1.135

42. Joao Fonseca (BRA) 1.129

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.123

48. Roberto Bautista (ESP) 1.035

60. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)

63. Tomás Etcheverry (ARG) 890 (+1)

67. Pedro Martínez (ESP) 873

72. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+14)

81. Mariano Navone (ARG) 770 (-1)

94. Thiago Agustín Tirante 660 (+22)