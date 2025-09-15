Sin torneos esta semana, la clasificación ATP no sufre variaciones

Sin torneos ATP la pasada semana, por la disputa de la Copa Davis, la clasificación mundial no sufre ninguna variación, al menos en los primeros puestos, y el español Carlos Alcaraz se mantiene en el número 1.Por lo tanto, Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zverev siguen en el podio de la ATP.El primer cambio aparece en la posición 49, con el alemán Daniel Altmeier ganando una posición y quedando a solo dos puestos de su mejor clasificación.El circuito masculino de tenis vuelve a la compatición a partir del miércoles con el inicio de la gira asiática de la mano de los torneos de Chengdu y Hangzhou.-- Clasificación ATP a 8 de septiembre:1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos2. Jannik Sinner (ITA) 10.7803. Alexander Zverev (GER) 5.9304. Novak Djokovic (SRB) 4.8305. Taylor Fritz (USA) 4.6756. Ben Shelton (USA) 4.2807. Jack Draper (GBR) 3.6908. Alex De Minaur (AUS) 3.5459. Lorenzo Musetti (ITA) 3.50510. Karen Khachanov (RUS) 3.28011. Holger Rune (DEN) 3.09012. Casper Ruud (NOR) 2.75513. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.75514. Andrey Rublev (RUS) 2.61015. Tommy Paul (USA) 2.51016. Jiri Lehecka (CZE) 2.41517. Jakub Mensik (CZE) 2.38018. Daniil Medvedev (RUS) 2.37019. Alexander Bublik (KAZ) 2.24520. Alejandro Davidovich (ESP) 2.22521. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135...37. Jaume Munar (ESP) 1.25341. Sebastián Báez (ARG) 1.13542. Joao Fonseca (BRA) 1.12943. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.12348. Roberto Bautista (ESP) 1.03560. Francisco Comesaña (ARG) 912 (+1)63. Tomás Etcheverry (ARG) 890 (+1)67. Pedro Martínez (ESP) 87372. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 829 (+14)81. Mariano Navone (ARG) 770 (-1)94. Thiago Agustín Tirante 660 (+22)