Sin Rugby Championship en 2026, el torneo regresará un año después con nuevo calendario

El Rugby Championship, el torneo que disputan las cuatro potencias del hemisferio sur, no se disputará en 2026, pero volverá al año siguiente con un nuevo calendario, anunció este jueves la organizadora de la competición, la SANZAAR.

El próximo año, los All Blacks viajarán a Sudáfrica para una serie de partidos que han sido bautizados como "la Mayor Rivalidad", que será la primera serie de este tipo entre las dos grandes superpotencias en las últimas tres décadas.

El organismo que agrupa a Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica argumentó también que el próximo año comenzará a disputarse la Nations Cup, un nuevo torneo que agrupará a los equipos de Seis Naciones con los cuatro del sur, más probablemente Japón y Fiyi.

Este torneo volverá a disputarse en 2028 y 2030, por lo que no hay fechas en el calendario para jugarse el Rugby Championship, que volverá en 2027 antes de un nuevo alto en 2030, precisó la SANZAAR.

"Este nuevo calendario para el rugby del hemisferio sur tiene como objetivo ofrecer a los aficionados un rugby de más alto nivel y clase mundial", explicó el jefe de SANZAAR, Brendan Morris.

Sudáfrica ganó recientemente la última edición del Rugby Chamipnship.