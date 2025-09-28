Sin molestias en el tobillo, Alcaraz avanza a semifinales en Tokio

El tenista español Carlos Alcaraz no pareció lastrado por sus problemas de tobillo este domingo, y dominó al estadounidense Brandon Nakashima 6-2, 6-4 para alcanzar las semifinales del torneo ATP 500 de Tokio.

El número 1 del mundo se lesionó el tobillo durante su entrada en liza en el torneo nipón, y admitió en su siguiente partido que la lesión le había preocupado y que pensaba en ella sobre la pista.

Este domingo el español volvió a jugar con vendas, visibles por encima de su media izquierda, pero no pareció sufrir molestias al sumar otra cómoda victoria.

En una hora y 20 minutos, Alcaraz superó a Nakashima (N.33) y se citó el lunes en las semifinales contra Casper Ruud (N.12).

"No voy a mentir, creo que he jugado increíble hoy", dijo Alcaraz. "Sentía que podía hacer todo sobre la pista, jugar cada golpe".

Alcaraz, que había cedido tres breaks el sábado contra el belga Zizou Bergs, no tuvo tantas concesiones hacia Nakashima, a quien le rompió el servicio de entrada.

El estadounidense pareció reaccionar en el segundo set, pero Alcaraz logró el break en el quinto juego y, tras desaprovechar tres bolas de partido en el noveno, cerró el encuentro con su servicio.

El noruego Casper Ruud, su rival en semifinales, se impuso 6-3, 6-2 al australiano Aleksandar Vukic.

La otra semifinal enfrentará a los estadounidenses Taylor Fritz (N.5) y Jenson Brooksby (N.86).

-- Resultados de los cuartos de final del torneo ATP 500 de Tokio:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Brandon Nakashima (USA) 6-2, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.4) a Aleksandar Vukic (AUS) 6-3, 6-2

Jenson Brooksby (USA) a Holger Rune (DEN/N.3) 6-3, 6-3

Taylor Fritz (USA/N.2) a Sebastian Korda (USA) 6-3, 6-7 (5/7), 6-3