Sin Marc Márquez, Australia es tierra de oportunidades para pilotos de MotoGP

Sin el español Marc Márquez, ya campeón de MotoGP que esta semana fue operado y se perderá al menos los dos próximas carreras, el Gran Premio de Australia aparece este próximo fin de semana como una tierra de oportunidades para los pilotos que no han tenido buenos resultados.

Hace dos semanas, en Indonesia, donde Márquez sufrió la caída que le ha obligado a pasar por el quirófano para operarse del hombro, el protagonismo ya fue para otro español, Fermín Aldeguer, quien con su Ducati Gresini se convirtió en el ganador más joven (20 años) de una carrera de MotoGP, sólo por detrás del siete veces campeón de la máxima categoría del motociclismo.

También destacó su compatriota Pedro Acosta, segundo con su KTM y completó el podio Álex Márquez.

El pequeño de los hermanos Márquez dio un gran paso hacia el subcampeonato y llega a Phillip Island con 88 puntos de ventaja sobre Francesco Bagnaia.

El campeón del mundo en 2022 y 2023 ejemplificó el desastre italiano en Mandalika, con una caída cuando rodaba el último del pelotón, en uno de los peores fines de semana que se le recuerdan a "Pecco".

Este fin de semana compartirá el garaje del equipo oficial Ducati con Michele Pirro, que sustituye a Marc Márquez.

Tampoco le fue mucho mejor a Marco Bezzechi, el otro italiano que lucha por acabar el Mundial en el podio.

Fue el piloto que tiró a Márquez en Indonesia y tampoco pudo sumar, aunque con 20 puntos de retraso con respecto a Bagnaia y cuatro pruebas para el final, la lucha sigue abierta.

En esa pelea se podrían meter el propio Acosta y el italiano Franco Morbidelli. El primero está a 39 puntos de Bezzechi y el segundo a 47.

Una diferencia grande, pero no insalvable.

Sobre todo ahora que parece que las Ducati no nos tan dominantes como lo demostraron en la primera parte de la temporada.

Aprilia y Bezzechi han demostrado en las últimas carreras que tienen potencial para luchar por los podios, incluido en Mandalika, donde el italiano hizo la pole antes de su caída el domingo.

En Australia le acompañará en su equipo por Lorenzo Savadori, ya que Jorge Martín, campeón del mundo el año pasado, sigue lesionado.

- Progresos de KTM y Aprilia -

También ha mostrado progresos KTM, que en los dos últimos domingos ha metido a dos pilotos entre los cuatro primeros clasificados, con Acosta y el sudafricano Brad Binder.

En el equipo satélite de la marca austriaca estará este fin de semana, acompañando al italiano Enea Bastianini, el español Pol Espargaró, que sustituye a su compatriota Maverick Viñales, aún en proceso de recuperación de la lesión en el hombro que sufrió en Sachsenring.

MotoGP llega a Australia con la parrilla completa de cara a 2026, luego de que el martes el equipo Honda-LCR anunciase el fichaje del brasileño Diogo Moreira para hacer equipo con el francés Johann Zarco.

Moreira, de 21 años, participa actualmente en el campeonato de Moto2 y ocupa la segunda plaza tras haber ganado tres carreras.