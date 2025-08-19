Sin descanso, Swiatek debuta con victoria en dobles mixtos del US Open

Horas después de ganar el torneo WTA 1000 de Cincinnati, la tenista polaca Iga Swiatek tuvo un exitoso debut este martes en el renovado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos.

Tras viajar de noche de Cincinnati a Nueva York, en un vuelo privado junto al español Carlos Alcaraz, Swiatek y su compañero Casper Ruud vencieron a los estadounidenses Madison Keys y Frances Tiafoe por 4-1 y 4-2 bajo un sol abrasador en la pista principal de Flushing Meadows.

La estrella polaca no ha tenido todavía tiempo de saborear su primer título de Cincinnati, ganado en una intensa final de casi dos horas ante la italiana Jasmine Paolini.

"Sinceramente, los últimos dos días me han parecido como si fuera uno solo, pero estoy muy contenta de estar aquí", admitió Swiatek, quien apenas tuvo tiempo para una práctica con Ruud.

"Estoy feliz de formar equipo con Iga", dijo el noruego. "Ella está en racha estos días, así que me subo al tren y veremos si podemos ganar algunos partidos más".

Swiatek, ganadora del US Open en 2022 y Ruud, subcampeón ese mismo año, contaron con muy poco tiempo de descanso antes de regresar a la pista para enfrentarse a Caty McNally y Lorenzo Musetti en su choque de cuartos de final.

McNally y Musetti se habían impuesto más temprano a Naomi Osaka y Gael Monfils por 5-3 y 4-2.

Swiatek y Ruud también superaron al italiano y la estadounidense por 4-1 y 4-2 y avanzaron a las semifinales.

En otro de los primeros encuentros, la icónica Venus Williams y Reilly Opelka quedaron eliminados ante Karolina Muchova y Andrey Rublev por 4-2 y 5-4 (7/4).

Alcaraz, ganador el lunes del Masters 1000 de Cincinnati, competirá junto a la británica Emma Raducanu en una de las parejas que más expectación ha levantado.

El español y la británica, ambos con un trofeo del US Open en su palmarés, debutaban el martes ante el inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula.

En cambio la dupla de Jannik Sinner y Katerina Siniakova se retiró antes del inicio del torneo después de que el italiano abandonara el lunes la final de Cincinnati por malestar físico en el primer set.

Para aumentar el interés del dobles mixto, la organización del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del calendario, diseñó este año un torneo concentrado entre martes y miércoles con las mejores raquetas individuales y un suculento premio para los ganadores: un millón de dólares.

El torneo utiliza un sistema de puntuación modificado, con sets a solo cuatro juegos y un tiebreak de 10 puntos en lugar de la tercera manga.