‘Sigo trabajando fuerte e inteligente’

Daniela Rodríguez, junto a otras tres atletas panameñas, logró la clasificación para competir en taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2023, en El Salvador. La atleta obtuvo su cupo en el torneo clasificatorio realizado la semana pasada en Costa Rica. Rodríguez, experta en la modalidad de Poomsae individual, afirmó que tuvo una preparación ardua y fuerte para dar la talla y “ahora, la preparación debe continuar para luchar por una medalla en los JCC”. Añadió que “estoy intentando aplicar cosas nuevas [durante sus presentaciones] que me van a beneficiar, aún están en proceso de adaptación, pero espero estar al 100% para los juegos”.

La atleta señaló que se prepara para importantes citas deportivas como “el US Open y el clasificatorio a Juegos Panamericanos, son los eventos que tengo contemplados para el primer trimestre...”. Rodríguez también está enfocada en iniciar su práctica profesional para graduarse y obtener el título de licenciada en Psicología.

Además recalca que “siempre he estado en la faceta de entrenadora: desde el 2016, soy Instructor Jefe de Albrook Panama Academy, academia de Taekwondo en Albrook. Como entrenadora y maestra, creo que estoy en un punto medio, creo en el respeto mutuo y el balance entre la disciplina y la diversión en el deporte”. Y considera que “si no estuviese en el deporte, estaría mucho más enfocada en mi carrera profesional”, pero no se arrepiente de la decisión tomada, de ser una atleta de alto rendimiento.

Pues, recalca que “me despierto a las 5:00 am a realizar mi trabajo de fuerza, junto con mi preparador físico de Sports Performance Center, descanso, y a las 2:00 pm le dedico dos horas al trabajo técnico. Realizo muchos modelajes competitivos (simulacros de competencia) y como estoy cerca de competir realizo pliometría [un tipo de entrenamiento físico]”.