Shohei Ohtani (Dodgers) conquista su cuarto premio MVP de Grandes Ligas

La superestrella del béisbol Shohei Ohtani fue reconocido este jueves con su cuarto premio MVP (Jugador Más Valioso) de las Grandes Ligas, tras una excepcional temporada en la que conquistó su segundo título seguido con los Dodgers de Los Ángeles.

El astro japonés es el segundo pelotero con más galardones en la historia, sólo superado por los siete que conquistó Barry Bonds entre 1990 y 2004.

Ohtani obtuvo el premio por la Liga Nacional y fue elegido en primer lugar de forma unánime en los 30 votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Por detrás, el estadounidense Kyle Schwarber (Filis) recibió 23 votos en segundo lugar y los dominicanos Juan Soto (Mets) y Geraldo Perdomo (Diamondbacks) cuatro y tres, respectivamente.

Ohtani, de 31 años, es el único jugador que ha sido reconocido como MVP de forma unánime en cuatro ocasiones.

"Es verdaderamente un honor", declaró el astro asiático tras el anuncio. "Pero primero quiero dar un gran reconocimiento a Juan Soto y Schwarber, que también tuvieron temporadas increíbles. Me ayudaron a sacar lo mejor de mí en la competencia".

El prodigio japonés sigue apuntalando una carrera que ya se compara con las de los mejores de todos los tiempos, gracias a un doble talento nunca visto para lanzar y batear al máximo nivel.

En su palmarés, Ohtani posee dos premios MVP seguidos por la Liga Nacional con los Dodgers y anteriormente había obtenido otros dos de la Liga Americana, en 2021 y 2023, cuando formaba parte de los Angelinos de Los Ángeles.

El japonés es, junto al propio Barry Bonds, el único beisbolista en encadenar tres MVP consecutivos.

- Por delante de DiMaggio y A-Rod -

Con este reconocimiento Ohtani se elevó por encima de una decena de jugadores que alcanzaron tres galardones, que incluye a mitos de este deporte como Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Alex Rodríguez (A-Rod) y Albert Pujols.

Esta temporada, los Dodgers se volvieron a apoyar en Ohtani para avanzar hasta su segunda corona consecutiva, un bicampeonato que ningún equipo había logrado en un cuarto de siglo.

El japonés conectó 55 jonrones, a cinco del líder Cal Raleigh (Seattle), y lideró la competición en carreras anotadas (146) y bases totales (380).

Además de su gigantesca producción ofensiva, Ohtani regresó esta temporada a sus labores como lanzador tras recuperarse de una lesión de codo, registrando una efectividad de 2.87 en 47 entradas con 62 ponches.

Con su doble poder restablecido, el fenómeno asiático protagonizó auténticas hazañas en los playoffs como las que soñaban los Dodgers cuando en 2024 le entregaron un contrato de 700 millones de dólares por una década.

La mayor de sus gestas llegó en el triunfo que completó la barrida ante los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato.

Esa noche Ohtani abrió como lanzador ponchando a 10 bateadores sin ceder una carrera y, en la ofensiva, pegó tres jonrones, completando una de las mejores actuaciones de todos los tiempos.