Shiffrin renuncia a Beaver Creek y aún no sabe la fecha de su regreso a las pistas

Víctima de una aparatosa caída la semana pasada en competición, la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin renunció a las carreras de la Copa del Mundo en Beaver Creek (Estados Unidos) en diez días, explicó este miércoles la estrella del esquí en redes sociales.

El sábado, al final de la segunda manga del eslalon gigante de Killington (Vermont, Estados Unidos), Mikaela Shiffrin se fue al suelo cuando buscaba una 100ª victoria en Copa del Mundo ante su público. Fue evacuada en camilla y renunció al eslalon del día siguiente.

El domingo, la Federación Estadounidense de Esquí se refirió a una "lesión muscular severa" y a una "herida" en el vientre.

Este miércoles, Shiffrin subió un video a su cuenta de Instagram, donde la ve tumbarse con dificultad sobre su sofá. "Es el día cinco creo, y me siento un poquito más humana, lo que está bien. Es muy difícil prever una fecha de regreso a la nieve o a la competición", explicó.

"Pero sé que no estaré en la salida en Beaver Creek", en la pista Birds of prey, presente por vez primera en el circuito femenino de la Copa del Mundo. Un descenso está programado para el 14 de diciembre y un Super-G un día después, aunque Shiffrin había anunciado a comienzo de temporada que no disputaría los Descensos.