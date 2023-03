Shiffrin logra su 87º triunfo en Copa del Mundo y bate el récord de Stenmark

La estadounidense Mikaela Shiffrin, un día después de su 86ª victoria, con la que había igualado el récord histórico del sueco Ingemar Stenmark, logró este sábado su 87º triunfo en una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino al imponerse en el eslalon de Are (Suecia).

Para convertirse en la única poseedora del récord de victorias en el circuito mundial, Shiffrin quedó en el eslalon de Are delante de la suiza Wendy Holdener (a 92 centésimas) y de la sueca Anna Swenn Larsson (a 95).

"Es difícil comprender este récord. Mi hermano y mi cuñada están aquí, me han dado una sorpresa. Es muy especial para mí. Ha sido un sentimiento grandioso esquiar la segunda manga estando en cabeza tras la primera. Tenía que ser al mismo tiempo inteligente y rápida. He hecho hoy exactamente lo que quería", declaró Shiffrin a la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Carrera tras carrera, la estadounidense, que cumplirá 28 años el lunes, continúa escribiendo la historia de su deporte. Tras haber dominado el gigante el viernes, se paseó en el eslalon de este sábado, y logró una decimotercera victoria este invierno en Copa del Mundo.

"Es algo indescriptible. Y no ha terminado, lo que hace que sea algo todavía más loco. Sigo sintiendo ese escalofrío al principio de cada manga. No debería sentir ya presión, pero mi corazón se pone a latir más rápido en la salida. Es eso lo que quiero vivir, el esquí de competición. Ese sentimiento es más fuerte que nunca. ¡Esto es solo un principio!", sonrió Shiffrin.

La estadounidense tiene asegurado ganar la clasificación general por quinta vez antes de las finales a disputar la semana próxima en Soldeu (Andorra). De paso, también tiene asegurado levantar los pequeños globos del gigante y del eslalon.

- A por el récord de puntos de Maze -

Shiffrin superó el sábado la barrera de los 2.000 puntos en la clasificación de la temporada. Con 2.028, y potencialmente cuatro carreras a disputar, podría alargar su leyenda este año si bate los 2.414 de la eslovena Tina Maze, logrados en 2013.

La campeona del mundo canadiense del eslalon, Laurence Saint-Germain, se hizo con la quinta plaza de la carrera.

En declaraciones a la AFP, el mítico Stenmark, que tiene ahora 66 años, rindió homenaje a Shiffrin.

"Es algo grande para ella. Además, ha batido el récord en Are (Suecia), donde logró su primera victoria en Copa del Mundo", añadió Stenmark, cuya marca de 86 victorias estuvo en su poder durante 34 años.

Esta vieja gloria del esquí alpino vio la actuación de Shiffrin de este sábado por televisión y afirmó no lamentar haber sido superado en la historia de su deporte.

"He ostentado este récord durante 34 años y no es algo que se me pasara por la mente salvo cuando alguien estaba cerca de batirlo, primero con Lindsey Vonn y luego ya con Shiffrin", comentó Stenmark.

El exesquiador sueco dominó las disciplinas técnicas del esquí mundial en los años 1970 y 1980 no tuvo todavía la ocasión de felicitar directamente a Shiffrin: "No tengo su número de teléfono y de todas formas sé que ahora va a estar muy ocupada".