Shakira volverá a ponerle voz y ritmo al Mundial

La estrella colombiana Shakira presentó este jueves una nueva canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026, titulada "Dai Dai", con un breve vídeo filmado en el mítico estadio Maracaná.

La artista, autora del recordado tema "Waka Waka" del Mundial de Sudáfrica 2010, compartió el anuncio con sus seguidores en un mensaje en su cuenta de Instagram.

En el vídeo, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla y pantalón azul, los colores de la equipación de Brasil, sobre el césped del emblemático Maracaná, en Rio de Janeiro, ciudad donde el sábado congregó a dos millones de personas en un recital gratuito en la playa Copacabana, según datos oficiales.

La colombiana da unos pasos con un balón Trionda en las manos, la pelota oficial del Mundial 2026, lo coloca sobre la hierba y canta en inglés unos fragmentos de la canción junto a un grupo de bailarines, vestidos con los colores de otras selecciones como Estados Unidos y Colombia.

"Dai Dai", producida conjuntamente con el nigeriano Burna Boy, será lanzada oficialmente el 14 de mayo.

El vídeo de 67 segundos, también compartido por la cuenta oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, concluye con el mensaje "We're ready!" (¡Estamos listos!).

"Waka Waka", himno del Mundial 2010, ganado por España, sigue siendo una de las canciones más populares de la historia del mayor certamen del fútbol, que este año se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Shakira también ha actuado en vivo en finales de distitntos Mundiales, como la de Alemania 2006 interpretando su éxito "Hips Don't Lie", o la de Brasil 2014 con "La La La" junto al artista local Carlinhos Brown.