SGA lidera a los Thunder en triunfo ante los Rockets en emocionante apertura de la NBA

Con 35 puntos de Shai Gilgeous-Alexander (SGA), los Thunder de Oklahoma City comenzaron este martes la defensa de su título de la NBA con una emocionante victoria por 125-124 en una doble prórroga sobre los Rockets de Houston.

Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana de baloncesto y de sus Finales, provocó una falta crucial a 2,3 segundos del final y anotó dos tiros libres para decidir un duelo épico con unos Rockets renovados y liderados por Kevin Durant y Alperen Sengun.

Los tiros libres ganadores del base canadiense, de 27 años, sellaron el triunfo de Oklahoma City. Antes del juego en el Paycom Center, que dio inicio a la temporada regular, los Thunder recibieron los anillos de diamantes que conmemoran la victoria en las finales de la NBA de la campaña pasada.

Sin embargo, tras ver a los dueños del trono izar la primera bandera de campeón de la franquicia, los Rockets amenazaron con aguar la fiesta, con Sengun y Durant combinándose de manera magnífica para mantener a Houston por delante durante gran parte del partido.

"Garra, determinación y defensa", dijo Gilgeous-Alexander cuando se le pidió que resumiera la emocionante victoria de los Thunder.

"Sabemos que cuando lo hacemos (en defensa) nos damos una oportunidad sin importar lo que pase: aciertos, fallos, buena o mala suerte. Esta noche hemos defendido lo suficiente para conseguir la victoria. Estamos bastante oxidados, pero es un buen comienzo", apuntó.

- Remate de infarto -

La estrella canadiense contó con el apoyo de los 28 puntos de Chet Holmgren, mientras que Ajay Mitchell llamó la atención con 16 puntos desde el banquillo, incluidos tres triples.

La estrella turca Sengun lideró las anotaciones de Houston con 39 puntos, incluidos cinco triples, mientras que Durant, que se incorporó procedente de los Phoenix Suns en la pretemporada, sumó 23 puntos.

Los Rockets habían llegado a tener una ventaja de 12 puntos en el tercer cuarto, pero Oklahoma City remontó y se puso por delante al final del último cuarto.

Durant, de 37 años, volvió a poner a los Rockets por delante con 104-102, pero un tiro en suspensión de Gilgeous-Alexander a tres segundos del final empató el marcador una vez más y llevó el partido a la prórroga.

El carácter reñido del juego, que vio nada menos que 22 cambios de liderazgo, continuó en la prórroga antes de que Gilgeous-Alexander provocara hábilmente lo que resultó ser la falta decisiva de Durant para asegurarse los dos tiros libres que decidieron el encuentro.

El base había sido anteriormente el protagonista de la celebración, cuando los jugadores de Oklahoma City recibieron sus anillos de campeones para conmemorar el título de la temporada pasada.

"En nombre de la organización, de mí mismo y de mis compañeros, solo queremos dar las gracias", dijo Gilgeous-Alexander al público local.

"Desde el momento en que llegamos aquí, el cariño ha sido incondicional. Tanto si perdíamos por 40 como si ganábamos por 40, ustedes nunca dudaron y nunca lo olvidaremos. Este anillo es tan suyo como nuestro".