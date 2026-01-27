SGA acelera hacia récord de Chamberlain en un bronco triunfo de Thunder

En la cuenta atrás de un récord del mítico Wilt Chamberlain, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) anotó 29 puntos en el triunfo del martes de los Oklahoma City Thunder 104-95 frente a los New Orleans Pelicans, que concluyó con una riña entre jugadores.

A continuación las principales escenas de una jornada de siete partidos de la liga de básquet norteamericana.

- Riña final -

Tras dos inesperadas derrotas seguidas, los Thunder necesitaron pelear mucho más de lo esperado para batir a los Pelicans, últimos de la Conferencia Oeste.

El equipo de Zion Williamson, que logró 21 puntos y 11 rebotes, puso toda la noche de los nervios a los vigentes campeones, decididos a evitar a todo precio una tercera derrota consecutiva en su cancha.

La tensión sobre la pista del Paycom Center desembocó en varios incidentes en la recta final del partido.

Con poco más de un minuto en el reloj, el alero Saddiq Bey (Pelicans) y el pívot Jaylin Williams (Thunder) se repartieron varios empujones mutuos antes de un saque de banda.

Ambos jugadores tuvieron que ser separados y recibieron una falta técnica cada uno.

En la jugada final del partido el canadiense Lu Dort fue quien empujó y agarró de la camiseta al base novato Jeremiah Fears, que intentaba anotar una última jugada para los Pelicans.

Entrenadores y jugadores suplentes saltaron del banco para evitar que la situación escalara.

La victoria se quedó en la cancha de los Thunder, líderes del Oeste, que se apoyaron en sus figuras Gilgeous-Alexander (SGA) y Chet Holmgren.

El pívot tuvo una de sus mejores actuaciones del curso con 20 puntos, 14 rebotes y 5 tapones.

El canadiense Gilgeous-Alexander, de su lado, llegó a los 29 puntos y encadena 118 partidos consecutivos con al menos 20 puntos en su casillero.

Al vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga le quedan otros nueve partidos para superar el récord de 126 juegos con al menos una veintena de puntos que acumuló Wilt Chamberlain entre 1961 y 1963.

- Brunson desenreda a Knicks -

En Nueva York, los Knicks también tuvieron que apretar los dientes para resolver en su favor una visita de los Sacramento Kings por 103-87.

El duelo avanzó muy igualado hasta el último cuarto, en el que los locales aceleraron con un parcial de 31-15 de la mano del capitán Jalen Brunson.

El base All-Star terminó con 28 puntos y el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns lo secundó con 17 unidades y 11 rebotes.

El veterano DeMar DeRozan brilló con 34 puntos para los Kings, penúltimos del Oeste.

Los Knicks, con tres victorias seguidas, descabalgaron a los Raptors del tercer lugar del Este.

- Paul George levanta cabeza -

La resurrección de la jornada la protagonizó el veterano Paul George en el triunfo de los Philadelphia 76ers 132-117 frente a los Milwaukee Bucks.

El alero, de 35 años, recuperó la inspiración con 32 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 9 triples, a uno de su récord personal.

George logró así su mejor actuación en un año en el que ha entregado su parte de liderazgo en los Sixers a los jóvenes Tyrese Maxey (22 puntos) y VJ Edgecombe (10).

El camerunés Joel Embiid castigó con 29 puntos a los Bucks, abocados a una travesía en el desierto por la lesión de Giannis Antetokounmpo.