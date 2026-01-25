Seahawks resisten ante Rams y jugarán su primer Super Bowl en una década

Los Seattle Seahawks derrotaron este domingo 31-27 a Los Angeles Rams y avanzaron a su primer Super Bowl de la liga de football americano (NFL) en 11 años, en el que enfrentarán a los New England Patriots.

Seattle, que sobrevivió a una feroz batalla ante los Rams, se proclamó campeón de la Conferencia Nacional y buscará su segundo título de Super Bowl el 8 de febrero en Santa Clara (California).

Los Seahawks tendrán también la posibilidad de cobrarse venganza por la dolorosa derrota sufrida ante los Patriots de Tom Brady en la última jugada del Super Bowl de 2015.

Campeones en 2014, los Seahawks son uno de los muchos equipos resurgidos en esta temporada después de pasar dos años seguidos sin clasificar a los playoffs.

La victoria sirvió también para ratificar el talento de Sam Darnold, un quarterback siempre subestimado que ha disfrutado de un renacimiento con los Seahawks.

Darnold, que guió a Seattle a ser el primer sembrado de la Nacional, salió airoso del duelo ante el experimentado Matt Stafford sumando 346 yardas y tres touchdowns de pase.

"Es increíble poder hacer esto con estos chicos, en este vestuario, con este cuerpo técnico. Por eso significa tanto para mí", se felicitó Darnold, de 28 años.

"Es un grupo especial en este vestuario y no querría hacerlo con nadie más", recalcó el quarterback, cuya irregular carrera en la NFL incluyó etapas en cuatro equipos diferentes antes de su llegada a Seattle.

Stafford, líder de los Rams en el título en 2022, terminó con 330 yardas y tres touchdowns de pase.

Salvo un breve lapso en el segundo cuarto, los Seahawks estuvieron toda la noche por delante ante su público en el Lumen Field.

El receptor Cooper Kupp, gran socio de Stafford en el triunfo en 2022, castigó a su exequipo con un touchdown que dio una ventaja a Seattle de 31-20 en el tercer cuarto, que los Rams ya no lo lograron neutralizar en un último periodo sin touchdowns por ningún bando.

El experimentado Stafford, candidato al premio MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada, consiguió que los angelinos no se descolgaran en el marcador pero la defensa local le impidió culminar la remontada.

A sólo cuatro puntos de distancia (31-27), Stafford se arriesgó en una cuarta oportunidad cuando estaba a sólo seis yardas de la línea de anotación, pero sus dos pases fueron incompletos.

El mariscal de campo, de 37 años, tuvo una última posesión de 25 segundos, pero Seattle contuvo de nuevo su desesperado intento por un touchdown milagroso.