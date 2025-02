Schwartzman se retiró del tenis en Buenos Aires y Navone desbancó a Rune

El argentino Diego Schwartzman, exnúmero ocho del mundo, perdió el jueves con el español Pedro Martínez por 6-2 y 6-2 en la segunda ronda del torneo ATP de Buenos Aires y se despidió del tenis profesional, en una jornada que incluyó la eliminación del danés Holger Rune, 12 del ranking.

Schwartzman, actualmente 386 del mundo, venía de dar la sorpresa al ganarle en el estreno al chileno Nicolás Jarry (40), su primer triunfo en los últimos 16 meses, pero el jueves poco pudo hacer frente a Martínez (41).

El 'Peque', de 32 años, cerró en su casa una carrera que incluyó cuatro títulos de la ATP, una semifinal en Roland Garros, 250 victorias y el octavo lugar del ranking como mejor clasificación, después de 15 temporadas en el circuito mayor.

Pero, sobre todo, el 'Peque' dejó una marca en el tour al desafiar desde su modesta estatura -1,70m, por varios años el más bajo del top 100- a potentes sacadores y gigantes en tamaño y juego, para ganar torneos, llegar a varias definiciones, y lograr resonantes victorias, la más importante sobre Rafael Nadal en la tierra batida de Roma, en 2020.

Tras la derrota, Schwartzman lanzó: "ahora estoy oficialmente jubilado, je. Agradezco al torneo que me permitió jugar mis últimos dos partidos. Yo me autoinvité, y ellos me dieron la oportunidad".

- Navone sorprende a Rune -

La sorpresa de la jornada la dio el argentino Mariano Navone (47), que logró el mejor triunfo de su carrera a expensas del segundo preclasificado, el danés Holger Rune (12), con parciales de 6-1 y 7-6 (7/2).

"Sin duda es una de las victorias más lindas de mi carrera. Estoy muy feliz", destacó Navone, que venía de ser el héroe del equipo argentino de Copa Davis que ganó en Noruega (3-2) hace dos semanas.

En cambio, Rune se mostró enfadado después de ser eliminad.

"Las canchas no son buenas, no sé si voy a volver a jugar aquí. Tendré que revisar mi calendario para los próximos años", aseguró.

Navone se enfrentará en cuartos de final el viernes con el juvenil brasileño Joao Fonseca (99), que dio cuenta del argentino Federico Coria (115) por 2-6, 6-4 y 6-2, en un cotejo el que el juvenil carioca, de 18 años, estuvo muy errático en el comienzo pero mejoró para dar vuelta su suerte en el partido.

De su lado, Martínez tendrá como adversario al italiano Lorenzo Musetti (16), tercer favorito en Buenos Aires, que se impuso al francés Corentin Moutet (66) por 6-2 y 6-3 en el último cotejo de la jornada.

Los cuartos de final se completarán con los cruces entre el primer favorito, el alemán Alexander Zverev (2) y el argentino Francisco Cerúndolo (28), y del brasileño Thiago Seyboth Wild (77) contra el serbio Laslo Djere (112).

Estos son los resultados del jueves en el torneo ATP de Buenos Aires:

-Segunda ronda:

Mariano Navone (ARG) a Holger Rune (DEN/N.2) 6-1, 7-6 (7/2)

Lorenzo Musetti (ITA/N.3) a Corentin Moutet (FRA) 6-2, 6-3

Pedro Martínez (ESP) a Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-2

Joao Fonseca (BRA) a Federico Coria (ARG) 2-6, 6-4, 6-2