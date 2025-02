Schwartzman se regala un triunfo ante Jarry en Buenos Aires, en su último torneo

El argentino Diego Schwartzman, exnúmero 8 del mundo, dio la gran sorpresa en su último torneo como profesional al vencer al chileno Nicolás Jarry, este miércoles en la primera ronda del ATP de Buenos Aires.

Tras casi tres horas de juego en el p olvo de ladrillo bonaerense, Schwartzman (386 del escalafón mundial) firmó el triunfo ante el chileno en parciales de 7-6 (12/10), 4-6 y 6-3.

"Por un lado estoy sorprendido, y por el otro, no. Siempre fui realista, y en el partido me ayudaron por momentos los nervios de Nico (...) y a mí me empujó la gente. En el tercer set pude aprovechar un quiebre y lo pude cerrar", dijo el exnúmero 8 de la ATP.

"Es increíble volver a ganar después de bastante tiempo", sentenció el albiceleste.

El argentino anunció hace varios meses que Buenos Aires será la última estación de su notable carrera profesional, y no conseguía triunfos a nivel ATP desde la primera ronda del torneo de Tokio 2023, cuando había superado a su compatriota Francisco Cerúndolo.

- Con la tribuna a favor -

Alentado por más de 4.500 espectadores, el 'Peque' Schwartzman construyó una victoria impensada para la mayoría.

"Fue una lucha mental, porque después de no jugar cinco meses en este nivel, con esta intensidad, y a veces pensaba 'ya está, soltalo y disfrutá', y por otro lado, después de algún punto pensás en querer ganar", destacó el argentino.

La carrera de Schwartzman tendrá entonces, al menos un partido más, que jugará el jueves ante el español Pedro Martínez (41), quien este miércoles se impuso al bosnio Damir Dzumhur por 0-6, 6-2 y 7-6 (7/3).

"Para el próximo partido, la idea es hacer lo mismo de hoy. Quiero dar un buen espectáculo, y si se da para ganar, mejor", expresó Schwartzman.

Campeón en Buenos Aires en 2021, Schwartzman llegó a este último encuentro como invitado del torneo, desde el puesto 386º, con un único partido este año, jugado la semana pasada en el torneo challenger de Rosario.

En otro encuentro destacado del miércoles, el joven brasileño Joao Fonseca (99), de excelente campaña en la gira australiana, debutó en la gira de canchas lentas con un sólido triunfo sobre el argentino Tomás Martín Etcheverry (44), octavo favorito, con parciales de 6-3 y 6-3, y una gran marca de 34 tiros ganadores.

El jueves, por la segunda ronda, Fonseca se enfrentará con el argentino Federico Coria (115), que entró en el torneo como perdedor afortunado y este miércoles superó claramente al francés Hugo Gaston por 6-3 y 6-2.