Scheffler resiste en cabeza del Masters en el peor día de Tiger

En una cerrada pugna con numerosos rivales, el estadounidense Scottie Scheffler se apropió del liderato en solitario del Masters de Augusta tras la tercera ronda el sábado, en la que Tiger Woods firmó su peor actuación en este emblemático torneo.

Woods se vino abajo en el Augusta National Golf Club (Georgia), escenario de algunas de las mayores gestas de su carrera, hasta firmar una tarjeta de 82 golpes (10 sobre par) que le descendió al 52º lugar.

Mientras el público alentaba y ovacionaba a su gran ídolo, un amplio grupo de golfistas se turnaban en el liderato del primer Grand Slam de la temporada.

Scheffler fue quien prevaleció en la pugna y arrancará la jornada decisiva, el domingo, como líder en solitario con un acumulado de 209 golpes (-7), a una mínima distancia de los también estadounidenses Collin Morikawa (-6) y Max Homa (-5).

El sueco Ludvig Aberg (-4) y el estadounidense Bryson DeChambeau (-3) también intentarán involucrarse en la batalla por el trofeo, que este año viene acompañado de un cheque récord de 3,6 millones de dólares.

Número uno del ránking mundial, Scheffler había comenzado la vuelta empatado en cabeza con Homa y DeChambeau y la terminó solo en la punta gracias a un birdie final en el hoyo 18 muy festejado por los aficionados.

El estadounidense, campeón en Augusta en 2022, aspira a unirse a Tiger Woods como los golfistas que se han enfundado dos veces la chaqueta verde cuando ostentaban el número uno mundial.

El sábado, el endemoniado viento que causó estragos en las dos primeras jornadas dio una tregua y facilitó que numerosos golfistas bajaran del par y que los aspirantes se fueran alternando en la cima.

Además del trío en cabeza, también llegó a tomar brevemente el liderato el danés Nicolai Hojgaard, a quien el vértigo le llevó a cometer cinco bogeys seguidos que desvanecían su sueño de ser el primer debutante en ganar el título en 45 años.

- El hundimiento de Woods -

En paralelo a este pulso, el público de Augusta asistió este sábado al derrumbe de Tiger Woods en un torneo que ha conquistado cinco veces en su carrera.

El mayor golfista del siglo, que sigue compitiendo a sus 48 años pese a sus graves limitaciones físicas, había logrado el viernes fijar una nueva marca del evento al superar el corte por 24º edición consecutiva.

Pero un día después de la hazaña, su sueño de asaltar el récord de seis coronas de Jack Nicklaus se tornó pesadilla al terminar el recorrido en 82 golpes (+10) para un acumulado de 227 (+11).

Woods cometió un total de ocho bogeys y otros dos doble bogeys consecutivos que, junto a dos birdies, derivaron en su peor resultado de las 99 rondas que ha jugado en el Masters.

También es apenas la tercera vez que Tiger termina con al menos 80 golpes en un Grand Slam.

"No le estaba pegando muy bien ni embocando bien", explicó Woods. "No tuve una muy buena sesión de calentamiento y seguí así todo el día. Simplemente golpeé la bola en todos los lugares en los que sé que no debería golpearla".

Terminado el calvario, Woods recibió una enorme ovación en el hoyo 18 de parte de los aficionados, que se pusieron en pie para reconocer al golfista que maravilló durante años en este campo.

En Augusta, Tiger conquistó el primero de sus 15 títulos de Grand Slam en 1997 y el último en 2019, cuando culminó una de las mayores resurrecciones del deporte estadounidense al sobreponerse a múltiples cirugías de espalda.

- La sequía de Rahm -

Aun con la debacle de Tiger, la gran decepción del Masters la sigue protagonizando el vigente campeón, Jon Rahm.

El español, que sufrió para sobrevivir al corte del viernes, no pudo remontar posiciones y concluyó su tercera ronda en 72 golpes (par), con un birdie y un bogey, para un acumulado de 221 (+5), que lo dejaba en el puesto 28.

Rahm, que en diciembre sacudió el mundo del golf al abandonar la PGA por el circuito saudita LIV Golf, no alza un trofeo desde el Masters del año pasado, la mayor sequía de su carrera profesional.

Entre los dos representantes latinoamericanos que siguen en acción, el chileno Joaquín Niemann se situó en el puesto 21 con 219 golpes (+3) y el colombiano Camilo Villegas en el 47 con 225 (+9).