Sasaki, el héroe inesperado que impulsa a los Dodgers hacia la Serie Mundial

En marzo, el debut del lanzador japonés Roki Sasaki en la lomita del Dodger Stadium terminó entre lágrimas. Seis meses después, su primera temporada en las Grandes Ligas al final podría consagrarlo como un ganador.

Con apenas 23 años, Sasaki tuvo el jueves una noche memorable cuando los Dodgers de Los Ángeles dieron un paso más hacia la defensa del título de la Serie Mundial tras eliminar de los playoffs a los Filis de Filadelfia.

Hace menos de un mes, el lugar del japonés en los planes de postemporada de los Dodgers no estaba nada claro.

Luego de estar fuera de las canchas la mayor parte de la temporada regular por un problema en el hombro, el novato salió de la lista de lesionados apenas el 24 de septiembre.

Pero tres semanas después, Sasaki se ha vestido de salvador en las últimas entradas de los Dodgers, cuyo bullpen estaba entre los más frágiles de la liga.

En la emocionante victoria por 2-1 con extra innings sobre los Filis, el nipón entró para sofocar la potente ofensiva de Filadelfia en medio de un tensionado Dodger Stadium.

- "Una de las mejores apariciones del bullpen" -

Con un potente brazo derecho que lanza a velocidades superiores a los 160 km/h, Sasaki mandó a sentar a nueve bateadores de los Filis de manera consecutiva durante la octava, novena y décima entrada, sin permitir hits ni carreras, lo que pavimentó la victoria de los Dodgers en la undécima.

"Hablamos de una de las mejores apariciones del bullpen de todos los tiempos que recuerdo", dijo Dave Roberts, mánager de los Dodgers, sobre la actuación de su lanzador.

"Estamos empezando a ver algo realmente especial en él. Pero lo que ha hecho ahora en instancias importantes es solo el comienzo", añadió.

Varias franquicias habían cortejado a Sasaki el año pasado, pero fueron los Dodgers los que lo convencieron de ir a California, donde se unió a un equipo-constelación que ya tenía entre otras estrellas a sus compatriotas Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto.

Sasaki, cuyo padre y abuelos murieron en el tsunami de 2011 que prácticamente borró del mapa a Rikuzentakata, su ciudad natal, era considerado por lejos como el lanzador más prometedor del deporte.

Sin embargo, su primera temporada en las Grandes Ligas comenzó con el pie izquierdo.

En marzo, el novato fue retirado del juego contra Detroit durante la segunda entrada, en su primera apertura en el Dodger Stadium, en la que concedió cuatro bases por bolas y solo logró cinco ponches en 61 lanzamientos.

- "Es débil" -

Desconsolado, Sasaki no pudo contener el llanto en el dugout.

"No hay ningún problema en mostrar emociones, pero quiero verlo hacerlo en el vestuario", criticó en USA Today Sports el lanzador retirado y seis veces All-Star, CC Sabathia.

El dos veces All-Star de la MLB, Jonathan Lucroy, se refirió a Sasaki como "débil".

"Lo único que le ayudará es fallar. Estrepitosamente. Se debilitará o se transformará en un guerrero implacable. Esa será su decisión", sostuvo.

Con ese contexto, el jueves pocos se hacían ilusiones sobre la capacidad de Sasaki para brillar con la presión de los playoffs a cuestas.

Roberts inicialmente solo planeaba usarlo durante dos entradas, pero luego de ver cómo caían uno tras otro los hombres de los Filis, optó por usarlo en la décima.

"Ni se inmutó. Estaba listo y no se rindió", dijo el mánager sobre su decisión de extender la noche del nipón. "Es parte de la cultura japonesa, la dureza. Ha sido una estrella toda su vida".

La transformación de Sasaki es el resultado de meses de minuciosa rehabilitación. El cuerpo técnico de los Dodgers trabajó en su biomecánica para sanarle el hombro y recuperar velocidad.

La contribución del japonés no pasó desapercibida para el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, quien sentó las bases de la victoria tras lanzar seis entradas en blanco.

"Fue increíble", dijo Glasnow sobre su compañero. Volver de esa manera después de todo lo que pasó en el año "demuestra lo fuerte que es (...) Lo necesitaremos el resto de la temporada".