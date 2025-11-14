Santiago Carreras arrancará suplente con los Pumas contra Escocia

El rugbier argentino Santiago Carreras no estará en el XV de inicio de los Pumas contra Escocia, el domingo en Murrayfield, siendo uno de los cinco cambios del seleccionador Felipe Contepomi respecto al equipo que venció a Gales el pasado fin de semana.

Contra los Dragones, Carreras estuvo acertado, anotando sus ocho disparos en la victoria de Argentina 52-28 en Cardiff.

Pero los Pumas tienen tanta profundidad de plantilla que la estrella del equipo inglés Bath ha sido reemplazada de inicio por Juan Cruz Mallía, otro de los jugadores que más brilló en el último Rugby Championship, torneo en el que Argentina sumó victorias contra Australia y Nueva Zelanda.

Mallía y su compañero Juan Martín González alcanzará su partido 50 como internacionales en el encuentro del domingo, que forma parte de la gira del otoño europeo.

En la línea de tres cuartos, Rodrigo Isgro entra al XV por Bautista Delguy en el ala derecha, y Matías Moroni sustituye a Justo Piccardo en el centro.

En el pack, Pedro Rubiolo partirá de inicio en segunda línea, sustituyendo a Marcos Kremer, que no forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para el partido.

Santiago Grondona, que entró desde el banquillo para anotar el séptimo y último try de Argentina contra Gales, intercambia su posición con Pablo Matera.

En este encuentro que medirá a los Pumas, número 6 del ranking mundial, contra el XV del Cardo, número 8, Argentina volverá a ser capitaneada por Julián Montoya.

-- Alineaciones de Argentina y Escocia antes del partido del domingo:

- XV de Argentina:

Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgro, Matías Moroni, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli, Simón Benítez Cruz; Joaquín Oviedo, Juan Martín González, Santiago Grondona; Pedro Rubiolo, Guido Petti; Pedro Delgado, Julián Montoya (capitán), Mayco Vivas

Sustitutos: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras, Justo Piccardo

Entrenador: Felipe Contepomi (ARG)

- XV de Escocia:

Blair Kinghorn; Darcy Graham, Rory Hutchinson, Sione Tuipulotu (capt), Kyle Steyn; Finn Russell, Ben White; Jack Dempsey, Rory Darge, Gregor Brown; Grant Gilchrist, Scott Cummings; D'Arcy Rae, Ewan Ashman, Pierre Schoeman

Sustitutos: George Turner, Nathan McBeth, Elliot Millar Mills, Josh Bayliss, Matt Fagerson, Jamie Dobie, Tom Jordan, Duhan van der Merwe

Coach: Gregor Townsend (SCO)