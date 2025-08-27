Sabalenka se deshace de Kudermetova en la segunda ronda del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka dio otro paso en la defensa del título del Abierto de Estados Unidos con un exigente triunfo este miércoles en la segunda ronda ante la rusa Polina Kudermetova.

La número uno mundial rindió a Kudermetova (67) por 7-6 (7/4) y 6-2 en una hora y 36 minutos.

La rusa, hermana menor de la también tenista Veronika Kudermetova, apretó a la vigente campeona en un igualado primer set, que Sabalenka selló con su extrema fiabilidad en los tiebreaks.

La bielorrusa se ha impuesto en 19 de los 20 desempates que ha disputado esta temporada.

El golpe anímico fue demasiado para Kudermetova, que en la segunda manga se adentró en una espiral de 17 errores no forzados.

"El primer set fue muy ajustado y muy agresivo. Fue muy rápido y me alegré de poder manejar esa presión y devolvérsela", dijo Sabalenka. "En el segundo set me sentí mucho mejor en la devolución y servicio".

Su próxima rival será la canadiense Leylah Fernández, subcampeona de este Grand Slam en 2021.

Sabalenka, que en Nueva York no se baja de las semifinales desde 2020, aspira a ser la primera en repetir título desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.