Sabalenka-Rybakina, regreso al futuro en la final de Australia

En 2022 y 2023, el duelo Aryna Sabalenka-Elena Rybakina parecía destinado a convertirse en un clásico del tenis femenino. Pero mientras la bielorrusa creció hasta ser una sólida número uno mundial, su rival kazaja no respondió a las expectativas y el sábado, en la final del Abierto de Australia, intentará recuperar el tiempo perdido.

Rybakina tenía 23 años cuando ganó Wimbledon en 2022. Unos meses después, a principios de 2023, Sabalenka lograba su primer título del Grand Slam superando en la final del Abierto de Australia a la kazaja.

Desde entonces ya no volvieron a cruzar sus caminos en torneos del Grand Slam, hasta su partido del sábado (8H30 GMT), y sus caminos han seguido trayectorias muy diferentes, con Sabalenka al alza hasta reinar en la WTA y Rybakina con muchos más problemas.

Desde aquella final de hace tres años en Melbourne, Rybakina solo pudo llegar a una semifinal en un Grand Slam, en Wimbledon en 2024, y del tercer puesto mundial fue cayendo posiciones y es ahora la decimotercera del ranking.

La atención pública generada por una investigación de la WTA sobre sus relaciones con el entrenador Stefano Vukov, consideradas nocivas por la entidad que rige el circuito femenino, no ayudó a su carrera. Ella nunca denunció esas relaciones, pero el técnico fue suspendido en enero de 2025.

Mientras, Sabalenka consiguió revalidar su título en Australia en 2024 y fue subcampeona en ese torneo en 2025, a la vez que levantó los trofeos en el Abierto de Estados Unidos en 2024 y 2025.

- En progresión -

Desde el último Wimbledon, Rybakina parece haber recuperado la alegría de jugar, su potencia, la precisión de su saque y, sobre todo, el instinto ganador.

Vukov está de vuelta a su palco desde hace seis meses y la jugadora de 26 años se alegra de ello.

"Me ha ayudado mucho porque, evidentemente, es la persona que mejor me conoce. Sus consejos en la pista, durante los partidos, marcan sin duda la diferencia", explicaba Rybakina justo después de la tensa semifinal que ganó ante la estadounidense Jessica Pegula, sexta del mundo, el jueves.

Desde el último Wimbledon, Rybakina es la mujer que más partidos ha ganado en el circuito (36 antes de la final del sábado) y ha sido campeona en el torneo de Ningbo y, sobre todo, en el Masters WTA de final de temporada, donde logró imponerse en la final a Sabalenka en dos sets.

La clave para Rybakina puede ser el servicio, su punto fuerte. Tiene el récord de aces de la temporada 2025 (516, 143 más que la segunda, Linda Noskova) y en el Abierto de Australia 2026 lleva 41 antes de la final, 19 más que los que ha logrado Sabalenka.

- Evitar la frustración -

Antes de superar a Pegula, Rybakina ya apeó del torneo a la número dos del mundo, la polaca Iga Swiatek, en los cuartos de final.

"Espero que mi servicio me ayude, pero incluso si no es así, haré todo lo que pueda para encontrar las soluciones", asegura.

Por su parte, Sabalenka, de 27 años, llega con el cartel de favorita a la final.

"Mi tenis va bien, siento que todo lo que trabajé antes de la temporada está funcionando", celebra la número uno mundial.

La estrella bielorrusa asegura además haber aprendido "muchas lecciones" de las finales que perdió en 2025 en el Abierto de Australia y en Roland Garros.

"Lo que es seguro es que eso no se repetirá esta temporada", asegura, aludiendo a una "frustración" que no quiere vivir en este 2026.

Una cosa está segura: al término de este torneo Sabalenka se mantendrá en el número uno mundial y Rybakina dará un salto hasta el número tres de la clasificación WTA, igualando su mejor posición en la misma.