Sabalenka, Pegula y Paolini sufren para seguir en Wuhan, Gauff por la vía rápida

Tres de las favoritas a la victoria en el WTA 1000 de Wuhan avanzaron este miércoles a la siguiente ronda de manera diferente: mientras Aryna Sabalenka, Jessica Pegula y Jasmine Paolini sufrieron y necesitaron tres sets, la estadounidense Coco Gauff solo dejó hacer un juego a su rival.En su torneo de regreso al circuito tras su triunfo en el US Open a comienzos de septiembre, Sabalenka tuvo que emplearse a fondo para derrotar a la eslovaca Rebecca Sramkova (N.68) por 4-6, 6-3 y 6-1."Ella jugó de manera increíble, sobre todo en el primer set. No podía hacer mucho contra ella. Pero en el segundo set encontré mi juego", admitió la bielorrusa. "Sabía que tras la pausa (después de Nueva York) no sería fácil reencontrar el ritmo".La N.1 del ranking, que ya ganó en tres ocasiones este torneo (2018, 2019 y 2024) se mantiene así invicta en Wuhan, con un impresionante récord de 18-0, antes de enfrentarse en octavos a la rusa Liudmila Samsonova (N.20).En duras condiciones meteorológicas por el calor y la humedad, otras cabezas de serie también sufrieron: la estadounidense Jessica Pegula (N.6) necesitó tres sets para superar a su compatriota Hailey Baptiste, por 6-4, 4-6 y 7-6 (8/6), mientras que la italiana Paolini (N.8) tuvo que remontar ante la desconocida china Yue Yuan (N.109) para imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3.Todo lo contrario que Gauff (N.3), que pasó por encima de la japonesa Moyuka Uchijima (N.91), a la que sólo dejó hacer un juego en 52 minutos de partido (6-1 y 6-0).. Resultados de la jornada en el WTA 1000 de Wuhan:Individual femenino - 2ª ronda:Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Rebecca Sramková (SVK) 4-6, 6-3, 6-1Liudmila Samsonova (RUS/N.16) a Sofia Kenin (USA) 3-6, 6-3, 6-1Linda Nosková (CZE) a Naomi Osaka (JPN/N.11) 7-6 (7/2), 6-3Elena Rybakina (KAZ/N.8) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-4, 6-3Iva Jovic (USA) a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-4Katerina Siniaková (CZE) a Maya Joint (AUS) 6-3, 6-1Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) a Ann Li (USA) 7-6 (7/5), 6-2Jessica Pegula (USA/N.6) a Hailey Baptiste (USA) 6-4, 4-6, 7-6 (8/6)Magdalena Frech (POL) a Karolína Muchová (CZE/N.12) 7-6 (7/1), 4-1 y abandonoZhang Shuai (CHN) a Sorana Cirstea (RUM) 6-4, 3-6, 6-4Cori Gauff (USA/N.3) a Moyuka Uchijima (JPN) 6-1, 6-0Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Yuan Yue (CHN) 3-6, 6-4, 6-3Clara Tauson (DEN/N.10) a Antonia Ruzic (CRO) 6-4, 6-0Belinda Bencic (SUI/N.13) a Elise Mertens (BEL) no se presentó