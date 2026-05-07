Sabalenka, Gauff y Andreeva arrancan con paso firme en Roma

Las grandes figuras del cuadro femenino empezaron su camino este jueves en el WTA 1000 de Roma, con victorias relativamente fáciles para la número 1 mundial, Aryna Sabalenka, pero también para la estadounidense Coco Gauff (4ª) y la rusa Mirra Andreeva (7ª), reciente campeona en Madrid.

En uno de los pocos torneos WTA 1000 que se le resisten, Sabalenka ganó de entrada por 6-2 y 6-3 a la checa Barbora Krejcikova (53ª).

La estrella bielorrusa se reencontró así con la competición después de su derrota inesperada en los cuartos de final de Madrid ante la estadounidense Hailey Baptiste.

Su próxima adversaria en el Foro Itálico será la rumana Sorana Cirstea (27ª).

Andreeva, por su parte, solo necesitó una hora y seis minutos para vencer 6-1 y 6-0 a la croata Antonia Ruzic (59ª), mientras que Gauff tampoco tembló contra la checa Tereza Valentova (48ª), por 6-3, 6-4.

La siguiente rival de Gauff será la argentina Solana Sierra (72ª), que derrotó en su duelo de segunda ronda a la ucraniana Anhelina Kalinina (93ª) por 6-2 y 6-3.

La defensora del título, la local Jasmine Paolini, octava del mundo, necesitó remontar para ganar a la francesa Leolia Jeanjean (127ª) por 6-7 (4/7), 6-2 y 6-3.

En el cuadro masculino, a la espera de la entrada en liza de los principales favoritos, el público italiano lamentó especialmente la derrota de uno de sus ídolos, Matteo Berrettini (ex N.8 caído al puesto 100 del mundo), que perdió 6-2 y 6-3 ante el australiano Alexei Popyrin (60º).