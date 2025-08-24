Sabalenka arranca fuerte la defensa del título del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka asestó el domingo una contundente derrota a la suiza Rebeka Masarova en la primera parada de su defensa del título del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka, número uno del tenis femenino, superó a Masarova (108º) por 7-5 y 6-1 en la primera ronda del Grand Slam de Nueva York.

Su siguiente rival será la rusa Polina Kudermetova, que avanzó tras la retirada de la española Nuria Párrizas, lesionada en un tobillo, cuando el partido estaba empatado 2-2 en el primer set.

Sabalenka, campeona del torneo en 2024 y finalista en 2023, aspira a ser la primera jugadora en repetir título desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Ante Masarova, la bielorrusa fue de menos a más durante un arduo primer set en el que se rehízo del primer break del partido, con el que Masarova se adelantó 3-2.

Sabalenka le devolvió el quiebre de inmediato y evitó en el último momento el tie break para anotarse el peleado set.

En el arranque del segundo, Masarova dejó escapar tres oportunidades de quiebre que la dejaron sin moral ni energías frente a la poderosa derecha de Sabalenka, que sólo le dejó sumar un juego.

La bielorrusa ha exhibido este año una enorme consistencia en los torneos de Grand Slam, con dos finales en el Abierto de Australia y Roland Garros y unas semifinales de Wimbledon, pero sin poder sumar un trofeo grande a su palmarés.