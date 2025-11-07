Rybakina avanza a final del Masters WTA y espera a Sabalenka o Anisimova

La kazaja Elena Rybakina, número 6 del mundo, se clasificó el viernes a la final del Masters WTA en Riad, tras vencer 4-6, 6-4, 6-3 a la estadounidense Jessica Pegula (N.5) en la primera semifinal del día.

El segundo duelo enfrentará a la número 1 mundial Aryna Sabalenka contra la estadounidense Amanda Anisimova (N.4), finalista en Wimbledon y en el US Open.

Vencedora de sus tres partidos de fase de grupos, Rybakina está realizando el mejor recorrido de su carrera en el Masters WTA, que disputa por tercer año consecutivo.

Última de las ocho participantes en haber validado su boleto para el torneo de Riad, Rybakina tratará de lograr el sábado su tercer título en 2025, luego de los WTA 500 de Estrasburgo (tierra batida) y Ningbo (pista dura).

La vencedora de Wimbledon en 2022 tuvo que luchar para sumar su tercera victoria en seis partidos contra Pegula.

Luego de haber perdido el primer set 6-4, Rybakina servía para ganar el segundo, pero Pegula deshizo el break y tuvo varias ocasiones para haber igualado 5-5. Sin embargo la kazaja salvó esas ocasiones y aseguró el break para cerrar el set 6-4.

En la tercera manga, la estadounidense había logrado remontar pese a ir un break por detrás, pero Rybakina volvió a arrebatar el servicio a su rival para ponerse 5-3 y cerró el partido con su servicio, tras más de dos horas de combate.