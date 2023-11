Rune gana en el Masters ante un Tsitsipas que abandona tras tres juegos

El danés Holger Rune, octavo jugador mundial, logró el triunfo ante el griego Stefanos Tsitsipas (6º), que abandonó por lesión tras solo tres juegos disputados, este martes en la tercera jornada del Masters ATP en Turín.

El danés de 20 años logra su primera victoria en esta prueba, tras perder en su debut en un espectacular choque ante Novak Djokovic (1º).

Este martes ganaba 2-1 cuando Tsitsipas tiró la toalla tras solo 17 minutos en la pista. Con problemas para moverse, incluso cojeando, llamó al médico y mantuvo una conversación para finalmente retirarse.

La decisión de Tsitsipas de dejar la pista tras apenas un cuarto de hora provocó el malestar de los aficionados, que le silbaron y le abuchearon, al quedarse sin el espectáculo por el que habían pagado.

"Pido disculpas a los aficionados por lo sucedido. Llevo varios días viendo a los médicos y me habían dado luz verde para jugar, pero el dolor era muy grande. Ya en el calentamiento me sentí mal y me di cuenta que no iba a poder terminar el partido", señaló el griego en rueda de prensa.

Obligado a retirarse de la competición, será suplido por el polaco Hubert Hurkacz (9º), que jugará ante Djokovic sin ninguna opción de avanzar a semifinales, tras las dos derrotas iniciales del griego.

Desde su triunfo en 2019, Tsitsipas no ha sido capaz de superar la fase de grupos del 'Torneo de Maestros'.

La segunda jornada del grupo verde se cierra este martes con el duelo entre Djokovic y el ídolo local Jannik Sinner (4º).

'Djoko', que nunca ha perdido frente al italiano en tres partidos, estará en semifinales en caso de victoria, pero una derrota en dos sets situaría a Sinner en la penúltima ronda.

- Resultados del grupo verde:

Holger Rune (DEN/N.8) derrotó a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) 2-1 y abandono