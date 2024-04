Rudy Fernández prevé su retirada a final de temporada

El alero del Real Madrid Rudy Fernández, uno de los últimos representantes de la mejor generación del baloncesto español, dejó entrever este jueves que se retirará al final de la temporada.

En el día de su 39 años, Fernández agradeció al Real Madrid sus largos años en el club, pero es "algo que se está terminando, llevo muchos años, mucha tralla física y mental y creo que está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sea el baloncesto".

Representante junto a, entre otros, Pau Gasol o Sergio Llul, de una generación dorada del básquebol español, Rudy Fernández aprovechó una rueda de prensa previa a un partido de la Euroliga contra el Baskonia para hacer su anuncio.

Para el alero mallorquín, retirada "es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero estoy llegando a un momento de mi carrera en la que ya tengo una edad".

"Esto se está terminando, pero todavía me quedan unos meses para intentar dar lo que me pida y disfrutar de mis compañeros", añadió Fernández.

El jugador español anuncia su próxima retirada tras veinte años en el baloncesto español desde que empezara en el Joventud de Badalona antes de fichar por el Real Madrid.

- Un gran palmarés -

En algo más de dos décadas ha acumulado un impresionante palmarés en el que destacan dos Mundiales (Japón 2006, China 2019), cuatro Eurobaskets (2009, 2011, 2015, 2022) y dos platas olímpicas (Pekín-2008, Londres-2012) con la selección española.

A estos éxitos se unen un bronce olímpico en Rio-2016, así como otra plata en el Eurobasket de 2007 y un bronce en el Eurobasket de 2013.

Fernández se impone como una de sus últimas misiones contribuir a dar al Real Madrid la duodécima Euroliga de su historia y llevar a España a los Juegos Olímpicos de París intentando lograr unos de los cuatros pases en liza en el preolímpico de principios de julio.

"Me queda cumplir el sueño que tenía mi padre de vivir otros Juegos Olímpicos", afirmó el jugador con más internacionalidades con España (250).

"Por eso también estoy un poco aquí, no quiero engañar a nadie. Pero quiero ganarme el sitio, poder estar entre los doce y que Sergio me llame como ha hecho todos estos años", aseguró el alero español.

En 16 temporadas con el Real Madrid, convertido en el club de su vida tras un breve paso por la NBA, Rudy ha jugado más de 700 partidos y ganado 27 títulos con la camiseta merengue, así como varias distinciones individuales.

Pero, Rudy todavía no ha decidido qué hará cuando abandone el baloncesto. "No lo he pensado aún, porque quiero seguir centrado en el día a día", explicó.

"Cuando lo deje y esté en mi casa sin hacer nada y descasando un poco, ahí veré lo que quiero hacer con mi vida", añadió Rudy, quien, no obstante, tiene claro que estará "vinculado al baloncesto, porque lo he vivido desde muy pequeñito y pensar en otra cosa me cuesta".