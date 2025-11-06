Rovanperä lidera el Rally de Japón tras la primera especial

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) lidera el Rally de Japón, penúltima prueba del Mundial (WRC), este jueves al término de la primera etapa especial.

La única cronometrada del día se disputó bajo un sol radiante y en un corto recorrido que alternaba carreteras forestales y urbanas en los alrededores del Parque Kuragaike, en la ciudad de Toyota.

Las diferencias al llegar fueron muy pequeñas, con Rovanperä superando al estonio Ott Tänak (Hyundai) por solo una décima de segundo y al local Takamoto Katsuta (Toyota) por tres.

Los pilotos afrontarán el viernes seis etapas especiales. La carrera, que cuenta con 20, finaliza el domingo.

El año pasado, el Rally de Japón vio al piloto belga Thierry Neuville ganar su primer título mundial tras el accidente de Tänak, su compañero de equipo en Hyundai, el último día. Fue el británico Elfyn Evans quien se llevó la victoria final.

Este año, aunque Tänak mantiene una posibilidad de proclamarse campeón por segunda vez, el título no debería escapar a un piloto de Toyota.

Evans tiene una ventaja de 13 puntos sobre el francés Sébastien Ogier (8 títulos) y Rovanperä (2 títulos), empatados en el segundo lugar.

Este trío de pilotos de Toyota, que ya ha asegurado el título de constructores, se enfrentará en una lucha feroz en Japón.

Solo Evans puede coronarse este fin de semana en caso de victoria. De lo contrario, habrá que esperar a la última prueba en Arabia Saudita a finales de mes.

-- Clasificación del Rally de Japón tras la primera especial:

1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 02:07.5

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) +00.1

3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JAP/IRL/Toyota) +00.3

4. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) +00.4

5. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +00.5

6. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +00.8

. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +00.8