Rovanpera gana Rally de Europa Central, la lucha por el título sigue abierta

La carrera por el título mundial WRC está abierta tras la victoria el domingo del finlandés Kalle Rovanpera en el Rally de Europa Central , donde Sebastien Ogier tuvo que limitar daños en la clasificación tras su accidente del sábado.

El francés de 41 años, a la cabeza del rally el sábado por delante de Rovanpera, su compañero en Toyota, se estrelló contra un árbol por problemas en un neumático.

Ogier, que venía de ganar de forma consecutiva las pruebas de Paraguay y Chile, había brillado sobre las rutas asfaltadas de Alemania, Austria y República Checa.

Tras su abandono el sábado, pudo volver a correr el domingo, ya que el reglamento WRC permite que, siempre que los vehículos puedan repararse, los pilotos puedan retomar la carrera para tratar de sumar puntos bonus en la última jornada.

Ogier cumplió y ganó las tres especiales del día (la primera fue anulada tras un accidente del belga Thierry Neuville), sumando los diez puntos posibles.

Pero al final, el gran vencedor del fin de semana fue un tercer piloto de Toyota, Elfyn Evans. El galés terminó segundo el rally y ocupa el liderato en solitario del Mundial WRC, con trece puntos de ventaja sobre Ogier y Rovanpera, a falta de dos pruebas para el final de temporada.

El título se decidirá en el Rally de Japón (6-9 de noviembre) y en el de Arabia Saudita (26-29 de noviembre).

Ogier pretende un noveno título mundial con el que igualaría a su compatriota Sébastien Loeb como el hombre más laureado de la historia de la disciplina.

Rovanpera, que a sus 25 años ya es doble campeón del mundo, sueña por su parte con una tercera estrella antes de abandonar el mundo de los rallies para pasar a las carreras en circuitos a bordo de monoplazas a partir de la próxima temporada.

Evans, que desde 2020 ha quedado segundo en el Mundial en cuatro ocasiones, sueña por su parte con romper esa maldición y levantar su primera corona a los 36 años.

Toyota ha asegurado en este Rally de Europa Central su título mundial de constructores, tras haber ganado once de las doce pruebas disputadas.